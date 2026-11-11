Un sismo de magnitud 2,5 se registró este miércoles 11 de noviembre de 2026 en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a la 1:11 de la tarde, hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros.

De acuerdo con el informe, el epicentro se ubicó en las coordenadas 5,00° de latitud y -76,27° de longitud. El municipio más cercano fue San José del Palmar, situado a 12 kilómetros del punto donde se originó el temblor.

Otros municipios próximos fueron El Cairo y El Águila, ambos en el departamento del Valle del Cauca, a una distancia aproximada de 27 kilómetros.

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El evento fue registrado por 21 estaciones de monitoreo y tuvo un estatus de revisión manual por parte de la entidad.

El reporte también indicó un RMS de 0,9 segundos y un gap de 74 grados, parámetros técnicos utilizados para evaluar la precisión de la localización del movimiento sísmico.

El SGC documentó el evento en su sistema de seguimiento, con información sobre la magnitud, profundidad, ubicación y municipios cercanos.

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