Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un sismo de magnitud 3.3 se produjo este lunes 9 de noviembre a las 6:05 de la tarde, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico tuvo como epicentro las cercanías de Chaparral, municipio del departamento de Tolima, específicamente a 17 kilómetros de esta localidad. De acuerdo con el boletín emitido por el SGC, el temblor se registró a una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros, lo que facilitó que fuera percibido en varias regiones del sur de Tolima.

Sigue a PULZO en Discover

En Ibagué, capital del Tolima, así como en otros municipios cercanos, residentes manifestaron haber sentido el movimiento telúrico durante la tarde del lunes. Reportes ciudadanos señalaron que la percepción del sismo se extendió a diferentes poblaciones del sur del departamento, aunque no se reportaron mayores incidentes ni afectaciones graves derivadas de este fenómeno natural.

La información oficial proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano fue clave para determinar la localización precisa del epicentro y aclarar detalles técnicos sobre la magnitud y la profundidad del evento. La clasificación de 'profundidad superficial' implica que el sismo ocurrió poco profundo bajo la corteza terrestre, lo que suele traducirse en una mayor percepción del mismo por parte de la población cercana al epicentro.

Estos episodios sísmicos son monitoreados de forma permanente por el SGC, que se encarga de informar oportunamente a las autoridades y a la ciudadanía sobre los eventos detectados en territorio nacional. En este caso, la pronta publicación del boletín y la confirmación de la magnitud y ubicación del temblor permitieron brindar tranquilidad a los habitantes de la región afectados por la inquietud suscitada ante el movimiento telúrico.

De acuerdo con la información recopilada, no se tienen registros de daños materiales significativos o afectaciones a la infraestructura en Chaparral, Ibagué ni en las poblaciones cercanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial, según el Servicio Geológico Colombiano?

La profundidad superficial, de acuerdo con lo señalado por el Servicio Geológico Colombiano, indica que el sismo ocurrió a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre. Esto implica que los temblores en esta categoría suelen sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, debido a la proximidad del punto de origen del movimiento respecto de la superficie.

¿En qué municipios de Tolima se sintió el sismo de magnitud 3.3 reportado por el Servicio Geológico Colombiano?

El sismo de magnitud 3.3 percibido este 9 de noviembre fue sentido especialmente en Ibagué, la capital tolimense, y en otras poblaciones del sur del departamento de Tolima, como fue reportado por diversos habitantes y confirmado por las autoridades mediante el boletín del Servicio Geológico Colombiano.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.