Un sismo de magnitud 2,7 se registró este lunes 9 de noviembre de 2026 en el departamento de Santander, con epicentro en inmediaciones de Piedecuesta, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 8:57 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 142 kilómetros.

De acuerdo con la información oficial, el evento fue localizado en las coordenadas 6,82° de latitud y -72,95° de longitud.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Cepitá, ubicado a 8 kilómetros; San Andrés, a 11 kilómetros, y Guaca, a una distancia de 12 kilómetros.

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El reporte del SGC indica que el movimiento fue detectado por nueve estaciones de monitoreo y aparece clasificado con estatus automático. Además, registró un RMS de 1,2 segundos y un gap de 137 grados, parámetros técnicos utilizados para establecer la localización del evento.

Por su magnitud de 2,7 y su profundidad de 142 kilómetros, se trató de un sismo de baja magnitud.

La información disponible corresponde al registro técnico del Servicio Geológico Colombiano y no incluye datos sobre afectaciones materiales o personas lesionadas.

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