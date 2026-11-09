Por: Portal Bogotá

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La medida del pico y placa en Bogotá continúa regulando la circulación de vehículos en la ciudad, un control clave para reducir la congestión vial y mejorar la movilidad urbana. Este martes 10 de noviembre de 2026, se implementa el pico y placa de acuerdo con el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), entidad encargada de establecer y actualizar estas disposiciones según las necesidades de la capital colombiana.

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El horario para los vehículos particulares es de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Según el anuncio oficial, en esta fecha, que corresponde a un día par, están habilitados para circular los automóviles cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta medida busca mantener un equilibrio en el flujo vehicular durante las horas laborales y de mayor movimiento.

Para los taxis, la restricción presenta ligeras diferencias. El horario comienza un poco antes, a las 5:30 de la mañana, también finalizando a las 9:00 de la noche. Durante el martes 10 de noviembre, podrán circular los taxis cuyas placas concluyen en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. De acuerdo con la información divulgada por la SDM, la regulación específica responde a las particularidades del servicio de transporte público individual de pasajeros, que requiere tiempos y rangos distintos a los de los vehículos particulares.

A su vez, los vehículos de transporte especial o conocidos como placa blanca, tienen restricción de lunes a sábado, igualmente desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. Para este martes, las placas permitidas para circular son las que terminan en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, replicando así el esquema del sector taxi.

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a la ciudadanía que existen alternativas legales para circular sin restricción, como el denominado Pico y Placa Solidario. Esta modalidad permite el uso del vehículo en días de restricción a cambio de un pago, el cual solo se tramita a través de la plataforma oficial www.movilidadbogota.gov.co mediante el botón PSE, evitando intermediarios o sitios web no autorizados. La SDM insiste en que este canal es el único habilitado para la gestión del permiso, enfatizando la importancia de evitar fraudes o pagos innecesarios.

Si necesita exenciones o información adicional, se sugiere consultar directamente la web oficial de la SDM, donde se actualizan detalles sobre el pico y placa, modalidades de exención y procedimientos vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y quiénes pueden acceder?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad ofrecida por la Secretaría Distrital de Movilidad que permite a los propietarios de vehículos particulares circular en días de restricción, previo pago por el permiso. Solo se puede adquirir en la página oficial de la secretaría y el pago se realiza por medio del botón PSE, garantizando así transacciones seguras y regulación estatal. Cualquier interesado debe hacer el proceso directamente en el portal autorizado, evitando gestores o intermediarios no reconocidos.

¿Qué vehículos tienen restricción de pico y placa en Bogotá el martes 10 de noviembre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, este martes 10 de noviembre de 2026, los vehículos particulares con placas terminadas en números diferentes a 6, 7, 8, 9 y 0 estarán restringidos. Para taxis y vehículos de servicio especial (placa blanca), pueden circular aquellos con placas finalizadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. La medida aplica en horarios diferenciados y su cumplimiento es obligatorio para quienes no cuenten con exención o permiso especial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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