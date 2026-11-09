Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá entregó recientemente la transformación de 1.812 metros cuadrados en el entorno del Jardín Infantil Olarte, ubicado en la localidad de Bosa. Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar la calidad del aire que respiran 157 niñas y niños menores de cinco años, así como beneficiar a cerca de 3.000 vecinos del sector. Las intervenciones hacen parte de los avances de la administración distrital dentro de la Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) Bosa-Apogeo, enfocadas en áreas del suroccidente de Bogotá que enfrentan serios desafíos en materia de contaminación atmosférica.

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Según información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en menos de cuatro meses se logró renaturalizar 415 metros cuadrados y reverdecer otros 651 metros cuadrados mediante la siembra de 42 árboles y más de 3.200 plantas. Esta zona verde se destaca como la jardinera más biodiversa de Bosa, atrayendo polinizadores esenciales para el ecosistema. Además, se adecuaron 746 metros cuadrados de andenes, acciones que permiten reducir la exposición del suelo y, por ende, minimizar el polvo ambiental.

La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, declaró que el polvo que anteriormente rodeaba el jardín infantil se elevaba y afectaba directamente la calidad del aire de los niños. Las intervenciones consistieron en mejorar andenes, vías y sembrar jardines y árboles para disminuir este factor contaminante. De acuerdo con estimaciones mencionadas en el reporte, las nuevas obras evitan que cada año lleguen al aire 2.200 kilos de partículas de polvo (PM10 y PM2.5). Estas partículas tienen un tamaño tan pequeño que pueden penetrar profundamente en los pulmones, siendo especialmente riesgosas para niños pequeños, cuya salud respiratoria es más vulnerable.

El proyecto también incluyó el apoyo del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que ayudó a reorganizar el tránsito para evitar el paso de camiones junto al jardín. La comunidad vecina participó activamente en la toma de decisiones, asegurando que las obras respondieran de manera directa a sus necesidades.

Este esfuerzo forma parte de una estrategia integral que, a septiembre de 2026, ya completaba el mantenimiento de 3.861 metros cuadrados de vías, la plantación de 554 árboles y la ejecución de 188 operativos de control para verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales de vehículos y establecimientos. Destaca además el monitoreo ambiental con 12 microsensores y el respaldo de organizaciones internacionales como C40 Cities y Bloomberg Philanthropies a través del proyecto Breathe Cities. Según la Alcaldía, estas acciones contribuyeron a que Bogotá recibiera el premio Earthshot Prize 2025.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la sigla ZUMA en las intervenciones ambientales de Bogotá?

ZUMA corresponde a la Zona Urbana por un Mejor Aire, una estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá que concentra intervenciones ambientales en áreas con altos índices de contaminación, como Bosa-Apogeo. Esta iniciativa busca mejorar la calidad del aire mediante acciones como la siembra de árboles, adecuación de andenes y control del tránsito, priorizando la salud de comunidades vulnerables, especialmente la infancia.

¿Cuáles han sido los principales resultados de las intervenciones en la ZUMA Bosa-Apogeo?

Los principales resultados en la ZUMA Bosa-Apogeo incluyen la renaturalización y reverdecimiento de áreas, la siembra de más de 500 árboles, la adecuación de andenes y el desarrollo de operativos de control sobre fuentes de contaminación. Estas acciones han evitado la llegada de miles de kilos de partículas contaminantes al aire, mejorado las condiciones ambientales y promovido la participación comunitaria en la toma de decisiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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