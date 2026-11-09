Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha celebrado una década del programa 'Escuela de la Bici', una iniciativa liderada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que busca promover el uso de la bicicleta como herramienta de recreación, transporte y desarrollo personal en la ciudad. Este programa, según el IDRD, se ha extendido a las 20 localidades del Distrito Capital y cuenta con más de 40 puntos permanentes, 13 itinerantes y cinco en la Ciclovía de Bogotá. Hasta octubre de 2026, se han registrado 107.585 procesos de formación, de los cuales 63.203 han sido protagonizados por mujeres, lo que muestra el impacto y la diversidad de los participantes.

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De acuerdo con declaraciones de Daniel García Cañón, director del IDRD, cada persona que aprende a montar bicicleta a través de este plan no solo adquiere una habilidad, sino también elementos clave como la confianza y la autonomía. García Cañón afirmó que estos logros individuales representan un avance para la ciudad y reflejan el objetivo de la Escuela de la Bici: que cada bogotano y bogotana pueda decir con orgullo que aprendió a montar bicicleta.

La misión pedagógica del programa va mucho más allá de enseñar a mantener el equilibrio sobre dos ruedas. La formación abarca también la educación en seguridad vial, las normas de tránsito y el uso responsable de la bicicleta como medio de transporte. Aprender a pedalear, como relatan los participantes, a veces es cuestión de días o incluso de años, pero la satisfacción de avanzar sin ayuda es un logro que transforma a quienes participan.

En su apuesta por ampliar la cobertura, la Escuela de la Bici ha inaugurado nuevos espacios de formación en parques de barrios como Primaveral, Santa Fe y escenarios como el Coliseo El Salitre, así como el punto Pushbike en Antonio Nariño. Este último, puesto en marcha en mayo de 2026, ofrece actividades pedagógicas a más de 100 niñas y niños, promoviendo desde la infancia la actividad física y el desarrollo de habilidades motrices por medio del juego. Además, se sumaron recientemente dos puntos de Recreovía en Kennedy y Ciudad Bolívar, ampliando el acceso a la actividad.

Las historias de Lorena Martínez, de San Cristóbal, y Ana Montero, de Suba, son ejemplos representativos de cómo este programa puede transformar vidas. Lorena pudo cumplir un sueño de infancia y ahora se traslada de manera segura en bicicleta, mientras que Ana encontró en esta actividad una fuente de bienestar durante una etapa difícil. Ambas demuestran que cada persona llega a la Escuela de la Bici con un motivo distinto, pero todas comparten la experiencia de alcanzar una meta personal y convertir la bicicleta en parte fundamental de su día a día.

Estos relatos y cifras muestran cómo Bogotá, a través de la Escuela de la Bici del IDRD, promueve no solo la movilidad sustentable, sino también la inclusión, el empoderamiento y la participación ciudadana, celebrando la alegría y el valor de aprender a cualquier edad.

¿Qué es la Escuela de la Bici del IDRD en Bogotá y a quién está dirigida?

La Escuela de la Bici del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) es un programa que busca enseñar a bogotanos de todas las edades a montar bicicleta. Ofrece procesos de enseñanza en parques y ciclovías de todas las localidades del Distrito Capital, promoviendo el aprendizaje tanto en la parte técnica como en la seguridad vial y el uso responsable de la bicicleta. Está dirigida a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores interesadas en aprender o fortalecer sus habilidades ciclistas.

¿Cuáles son los beneficios principales de aprender en la Escuela de la Bici según las historias de sus participantes?

Los relatos de participantes como Lorena Martínez y Ana Montero muestran que los beneficios trascienden la formación técnica. Aprenden a desplazarse de manera segura, ganan confianza, mejoran su bienestar físico y emocional y descubren capacidades personales que no imaginaban. La Escuela de la Bici, de acuerdo con el IDRD, fomenta la autonomía e impulsa a muchas personas a integrar la bicicleta en su vida cotidiana como medio de transporte y recreación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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