Por: El Espectador

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Ángel, un niño de tres años, falleció tras atragantarse con un trozo de manzana mientras recibía un refrigerio en el jardín infantil La Pájara Pinta, ubicado en Engativá y administrado por la secretaría de Integración Social. Según la información proporcionada por los allegados a la familia y publicada por Q’hubo Bogotá, la emergencia ocurrió el viernes 23 de octubre. Tras el incidente, el personal del jardín contactó a una acudiente, quien alertó de inmediato al padre del menor. Al llegar, el padre intentó practicarle maniobras de primeros auxilios. Sin embargo, fue evidente que el niño requería atención profesional y fue trasladado de urgencia al Centro de Atención Prioritaria en Salud Emaús. Durante la atención preliminar, sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue remitido al hospital Santa Clara, donde, según los familiares, presentó cinco paros adicionales antes de que los médicos confirmaran su muerte el sábado 24 de octubre pasado el mediodía.

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El dolor de la familia de Ángel se ve agravado por los interrogantes en torno a la respuesta del establecimiento. Las inquietudes principales apuntan a la supuesta falta de personal capacitado para atender emergencias en un espacio donde, de acuerdo con el testimonio de una allegada, asisten hasta 400 niños en turnos diurnos y nocturnos. “No entiendo por qué en un jardín de Integración Social tan grande no hay ni una auxiliar de enfermería, no hay nadie que pueda brindarles adecuadamente los primeros auxilios”, expresó una familiar al medio anteriormente citado.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Integración Social confirmó la muerte del menor en un comunicado y aseguró que se activaron las acciones correspondientes para el traslado oportuno a los centros de salud. No obstante, la entidad no detalló qué tipo de atención recibió el menor dentro de la institución, quién la brindó ni cuánto tiempo pasó entre la emergencia y el traslado. El reporte oficial mencionó únicamente que el niño presentó presuntas dificultades respiratorias durante una “actividad cotidiana”.

Respecto al acompañamiento, Integración Social indicó que ha mantenido apoyo permanente a la familia y que el jardín continúa en funcionamiento con presencia de equipo especializado para orientar a la comunidad. Contrario a esto, los familiares señalaron, según Q’hubo, que dicho respaldo cesó tras las exequias y que desconocen los avances de la investigación. La Policía realizó inspecciones en el lugar el día del incidente, pero hasta el momento, los detalles sobre los protocolos aplicados y la respuesta inicial del jardín continúan sin esclarecerse, según lo informado por la familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué protocolos debe seguir un jardín infantil ante emergencias como un atragantamiento?

De acuerdo con la información del caso de Ángel, la familia cuestionó la disponibilidad de personal capacitado para brindar primeros auxilios en el jardín infantil La Pájara Pinta, lo cual pone en el centro del debate la importancia de contar con protocolos claros y personal preparado en estas instituciones. Según lo referido por la Secretaría de Integración Social, se activaron las acciones correspondientes, pero no se especificó el protocolo ni las maniobras realizadas, dejando dudas sobre los procesos implementados en situaciones críticas como la registrada en este caso.

¿Qué acompañamiento ofrecen las autoridades y la institución a las familias tras una emergencia en un jardín infantil?

La Secretaría Distrital de Integración Social afirmó que su equipo brindó acompañamiento permanente a la familia de Ángel y que el jardín mantiene el servicio con orientación especializada para los padres. Sin embargo, los familiares manifestaron a Q’hubo que el apoyo se limitó al inicio y que, después de las exequias, el acompañamiento terminó. Este contraste revela diferencias entre la percepción institucional y la experiencia de los allegados respecto al respaldo ofrecido en momentos de crisis.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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