Por: El Espectador

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Las recientes denuncias públicas de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, quien es visto como el principal líder del Pacto Histórico, han abierto un intenso debate al interior de esa colectividad, en plena estrategia de reorganización para enfrentar las elecciones de 2027. Jiménez señaló a Petro de supuestamente entregar contratos públicos a cambio de favores sexuales, lo que llevó a diversos actores del movimiento político a pronunciarse y establecer su postura frente a estos delicados señalamientos, de acuerdo con información publicada por El Espectador.

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El senador Iván Cepeda, reconocido por su papel de oposición, sostuvo de manera enfática que corresponde a las autoridades judiciales y organismos de investigación aclarar los hechos denunciados. De acuerdo con Cepeda, quienes integran el Pacto Histórico están obligados a defenderse ante la justicia, acudir ante las instancias competentes y responder con la verdad, siempre cumpliendo la ley. Cepeda declaró que Gustavo Petro Urrego está dispuesto a presentarse ante la justicia para responder por los hechos, postura que, según afirmó, debe ser compartida por todos los miembros de la colectividad. Además, en una intervención en Valledupar, Cepeda recordó que la izquierda no está “vacunada” contra situaciones de machismo y patriarcado, y que estas prácticas aún persisten al interior de la organización. Aunque no nombró directamente a Petro ni a Jiménez, enfatizó que las relaciones de dominación sobre las mujeres merecen una autocrítica profunda y honesta, sin justificaciones ni evasivas.

En esa línea, mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso manifestaron en un comunicado que toda denuncia debe ser escuchada respetuosamente, y solicitaron que entidades como la Fiscalía, la Defensoría y la Unidad de Protección de Víctimas garanticen acompañamiento y seguridad a las partes implicadas. También recalcaron la importancia del respeto al debido proceso, subrayando que la justicia debe determinar las responsabilidades. Señalaron que el partido ha avanzado en la consolidación de políticas internas y protocolos de prevención para abordar y atender estos casos dentro de la organización.

En el contexto de la colectividad, existen posturas divergentes frente a las acusaciones: desde quienes consideran que se trata de una estrategia de desprestigio moral contra Petro y la izquierda, hasta quienes opinan que, tratándose de la vida personal del líder, no debería afectar el proyecto político. Sin embargo, es creciente la tendencia de integrantes que afirman que, si los señalamientos se demuestran, el expresidente debe responder ante la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones contra Gustavo Petro dentro del Pacto Histórico?

De acuerdo con El Espectador, Deicy Jiménez acusó públicamente a Gustavo Petro de haber entregado contratos públicos a cambio de servicios sexuales. Esta situación generó distintas reacciones dentro del Pacto Histórico, cuyos líderes insisten en que la justicia debe investigar y determinar la verdad de los hechos, mientras la colectividad manifiesta su compromiso con el respeto debido y la igualdad de género.

¿Qué medidas ha tomado el Pacto Histórico ante las denuncias de Deicy Jiménez?

Según información del Congreso y de El Espectador, la bancada femenina del Pacto Histórico solicitó a la Fiscalía, la Defensoría y la Unidad de Protección de Víctimas brindar garantías de acompañamiento y seguridad. Además, recalcaron la necesidad de respetar el debido proceso y mencionaron avances en la formulación de políticas y protocolos internos para prevenir y atender casos similares dentro de la colectividad.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.