Luego de la negativa de Álvaro Uribe a una alianza, una ofensiva legislativa busca impedir los viajes internacionales de Gustavo Petro luego de radicarse una solicitud formal para cancelar los avales migratorios concedidos con anterioridad por la corporación parlamentaria.

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El vocero político del partido Salvación Nacional, el senador Germán Rodríguez, confirmó que este martes 10 de noviembre impulsará en la plenaria senatorial una moción urgente contra el exjefe de Estado.

Para el dirigente, el cuerpo colegiado tiene la obligación de reconsiderar la resolución fijada el pasado 12 de agosto de 2026, considerando los múltiples cuestionamientos éticos que salpican al exmandatario.

Con el objetivo de respaldar esta moción, el congresista remitió un requerimiento formal al secretario general del Senado, Diego González, exigiendo un informe detallado sobre la autorización previa.

Entre los documentos pedidos figuran el memorial radicado por Petro, el acuerdo parlamentario votado el 12 de agosto, el acta respectiva y las pautas restrictivas fijadas en dicha sesión.

Igualmente, Rodríguez demandó clarificar si Petro notificó desplazamientos foráneos a la Secretaría General, la Presidencia o la Mesa Directiva, detallando las fechas de entrega, los destinos visitados y los periodos informados.

La petición fiscalizadora indaga si terceros radicaron antes solicitudes dirigidas a modificar, anular o suspender el beneficio de movilidad internacional otorgado al dirigente de izquierda, especificando el curso de tales gestiones.

Por último, el legislador reclamó que la Secretaría General exponga ante los parlamentarios el consolidado histórico de la autorización durante la jornada del martes 10 de noviembre para definir la votación.

La deliberación parlamentaria abrirá un complejo debate jurídico sobre las facultades del Congreso frente a las libertades individuales de exmandatarios vinculados a indagaciones de los entes de control.

¿Cuáles son las denuncias de corrupción en contra de Gustavo Petro?

Las autoridades judiciales de Colombia adelantan indagaciones formales para esclarecer denuncias sobre presuntas irregularidades contractuales que vinculan de manera directa al expresidente Gustavo Petro.

El caso cobró notoriedad nacional tras las declaraciones rendidas por la excontratista Deicy Jiménez, quien aseguró que recibió vinculaciones laborales públicas a cambio de favores privados.

La denunciante afirmó que este esquema de prebendas operó mediante órdenes de prestación de servicios tramitadas en diversas entidades estatales durante los últimos periodos de gobierno.

Entre las dependencias mencionadas en los testimonios figuran dependencias del Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y despachos del Ejecutivo.

El Instituto Anticorrupción radicó una solicitud formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para establecer competencias e investigar los hechos denunciados.

El organismo civil solicitó verificar posibles delitos contra la administración pública, incluyendo cohecho, tráfico de influencias, concusión e interés indebido en la celebración de contratos.

Paralelamente, peritos de la Fiscalía General de la Nación realizaron extracciones forenses a dispositivos electrónicos para contrastar conversaciones, minutas y registros del sistema SECOP.

Los investigadores analizan la idoneidad técnica de los contratos asignados, los pagos desembolsados y los informes de supervisión laboral archivados en las plataformas públicas.

La Procuraduría General de la Nación abrió actuaciones preliminares para determinar si funcionarios de alto nivel incurrieron en faltas disciplinarias graves al tramitar estas vinculaciones.

Frente a la controversia mediática, Gustavo Petro rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas como una estrategia difamatoria orquestada por sectores opositores para desacreditar su imagen.

El exmandatario anunció la intervención de su equipo jurídico ante los estrados competentes para desestimar las versiones y demostrar la legalidad de sus actuaciones.

El expediente permanece bajo reserva sumarial mientras los tribunales evalúan las evidencias documentales para determinar si existen méritos penales contra los implicados.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.