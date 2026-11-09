Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente publicación de un video de Alison Prada, mujer trans, ha captado la atención en plataformas digitales debido a sus declaraciones sobre el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la información difundida por Prada, el encuentro entre ambos habría ocurrido en 2016, época en la que ella se dedicaba a realizar transmisiones virtuales para una página de internet. En su video, Prada aseguró: "Estoy cansada de guardar todos los secretos que he guardado desde entonces", identificándose como "una víctima más" y sumando su voz a la de otras mujeres que buscan aclarar lo que presuntamente habría sucedido con el actual mandatario.

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Durante la grabación, Alison Prada señaló que conoció a Gustavo Petro en el marco de una transmisión virtual. No obstante, su testimonio no hace referencia a detalles específicos sobre las circunstancias ni explica situaciones concretas del supuesto encuentro. Tampoco se aclaran los hechos puntuales por los que se considera víctima. Esta falta de precisiones en su relato ha suscitado numerosas preguntas en redes sociales y encendido el debate público.

Un aspecto relevante de la declaración es el año en que habría sucedido el hecho: 2016. Según los hechos verificados en el texto, para ese momento Gustavo Petro ya no era alcalde de Bogotá, cargo que finalizó en diciembre de 2015. En esa etapa, Petro comenzaba a perfilar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2018, periodo en el cual su actividad política se enfocaba en construir una presencia nacional más marcada.

Hasta este momento, ninguna fuente señala que exista una denuncia formal presentada ante las autoridades por los hechos mencionados por Alison Prada, ni se ha confirmado que haya una investigación abierta en relación con el asunto. De acuerdo con la información proveniente de la declaración publicada por Prada, la veracidad y los fundamentos de sus señalamientos aún no pueden ser verificados en detalle. Así, lo declarado por Alison Prada representa un nuevo episodio de controversia pública alrededor de Gustavo Petro y deja sobre la mesa interrogantes que requieren de mayor esclarecimiento y pruebas para ser esclarecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo exactamente Alison Prada sobre Gustavo Petro en su video?

En su video, Alison Prada afirmó ser víctima del presidente Gustavo Petro y mencionó un supuesto encuentro ocurrido en 2016, durante unas transmisiones virtuales que realizaba para una página de internet. Sin embargo, no detalló en qué consistió ese encuentro ni cuáles serían los hechos por los que se considera víctima, manteniendo la declaración en términos generales y sin aportar pruebas adicionales en la grabación, de acuerdo con la información disponible.

¿Existe alguna denuncia formal o investigación por las declaraciones de Alison Prada?

Según lo que se conoce hasta ahora, no se ha presentado ninguna denuncia formal ante las autoridades ni se ha confirmado la existencia de una investigación abierta respecto a las afirmaciones de Alison Prada. La situación permanece en el terreno de las declaraciones públicas y las autoridades no han informado sobre averiguaciones en curso vinculadas a este caso, de acuerdo con las fuentes citadas en el texto.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.