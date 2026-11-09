Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas y exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quedó en el centro de la controversia política y judicial tras revelarse informes reservados que lo señalan de liderar un plan para modificar los resultados de la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio, en la que se enfrentaron Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

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De acuerdo con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, Oyola habría coordinado una red orientada a realizar ataques informáticos contra la Registraduría Nacional desde el organismo de inteligencia estatal, el cual se encontraba bajo la dirección de la administración del expresidente Gustavo Petro. El ingeniero, quien operaba adscrito al área de Contrainteligencia bajo la supervisión de la dirección general a cargo de Jorge Lemus, acumulaba una trayectoria previa en el sector público que incluyó contratos en la Contraloría General de la República entre 2022 y 2023, así como un paso por la unidad de trabajo legislativo del actual gobernador de Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.

La captura del especialista en sistemas se concretó en las últimas horas en la ciudad de Neiva por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, la aprehensión inicial no respondió directamente a las presuntas irregularidades cometidas al interior de la DNI, sino a un proceso judicial pendiente por delitos asociados a un aparente fraude en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que incluían cargos por acceso abusivo informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.

Las indagaciones documentadas por los medios señalan que Oyola se encontraba requerido por la justicia desde semanas antes de los comicios presidenciales, operando presuntamente vinculado a la agencia de inteligencia mientras mantenía una orden de captura vigente. Hasta el momento, los intentos de comunicación con el exdirector de la entidad, Jorge Lemus, para obtener una respuesta institucional frente a los señalamientos de la red de hackeo no han obtenido contestación oficial.

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