La muerte de dos hermanas gemelas de 33 años tiene en alerta a las autoridades de Medellín, que buscan esclarecer qué ocurrió dentro de una vivienda del barrio 20 de Julio, en la comuna 13 (San Javier). El fallecimiento de ambas mujeres se produjo en circunstancias que todavía no han sido determinadas y que llevaron a las autoridades a iniciar una investigación.

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Las víctimas fueron identificadas como Linda Rosa y Laura María García Hortúa. Según los primeros reportes del caso de La FM, sus familiares las encontraron en sus respectivas camas y advirtieron que algo no estaba bien. Cerca de ellas había recipientes con medicamentos y un jabón artesanal que estaba parcialmente consumido, elementos que ahora hacen parte de las indagaciones.

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La emergencia se presentó el pasado sábado, alrededor de las 4:30 de la tarde, en un inmueble de la calle 39 con carrera 109. Después de encontrar a las dos mujeres, sus allegados dieron aviso a las autoridades y decidieron llevarlas en un taxi hasta la Unidad Intermedia de San Javier, ante la gravedad de su estado de salud.

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Sin embargo, el traslado no logró evitar el desenlace. Una de las gemelas murió antes de recibir atención médica en el centro asistencial, mientras que su hermana alcanzó a ingresar para ser atendida por los profesionales de salud. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después en la sala de reanimación.

Una de las primeras hipótesis que examinan los investigadores apunta al posible consumo de un jabón artesanal y medicamentos utilizados para dormir. No obstante, hasta el momento no se ha establecido si estas sustancias provocaron las muertes ni cuál habría sido la cantidad ingerida por cada una de las hermanas.

Tras conocerse el caso, integrantes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron los procedimientos judiciales en la vivienda y trasladaron los cuerpos a Medicina Legal. Allí se adelantan los análisis forenses que permitirán establecer las causas de los fallecimientos y aportar elementos para reconstruir lo sucedido antes de que las mujeres fueran encontradas.

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La investigación también busca identificar los componentes del jabón artesanal y conocer cuáles fueron los medicamentos que habrían consumido las gemelas. Otro punto que deberán aclarar los especialistas es si existió alguna interacción entre esas sustancias que pudiera explicar el deterioro de su estado de salud. Por ahora, las causas de la muerte de Linda Rosa y Laura María siguen sin confirmarse.

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