Así como hay datos claves para las finanzas personales, la Alcaldía de Medellín activó una estrategia económica para facilitar la compra de vivienda propia a la población juvenil que inicia su vida productiva en la capital antioqueña.

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La Administración del alcalde Federico Gutiérrez presentó la iniciativa piloto denominada ‘Jóvenes Propietario”‘, un plan estructurado para beneficiar directamente a 100 personas mediante subsidios y talleres de orientación financiera especializada.

El plan oficial busca canalizar los recursos mensuales destinados tradicionalmente al arriendo hacia la consolidación del patrimonio habitacional de las nuevas generaciones de la ciudad, replicó El Tiempo.

Quienes aspiren a participar en esta selección preliminar deben cumplir de manera estricta los siguientes criterios fijados por la entidad municipal:

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Tener entre 18 y 28 años.

Registrar ingresos familiares que no superen los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $7.003.620 en 2026.

Demostrar residencia continua en Medellín durante al menos seis años ininterrumpidos.

No poseer inmueble habitacional propio en ninguna zona del país.

Estar vinculado a un proyecto de vivienda nueva o usada VIS o VIP ubicado en Medellín, con plazo máximo de escrituración hasta diciembre de 2028.

Aportar el certificado del Sisbén IV de Medellín de todos los integrantes del grupo familiar.

La convocatoria exige certificar la permanencia real en la capital antioqueña mediante papeles oficiales que contengan nombre completo del postulante, cédula de ciudadanía y dirección exacta.

Los ciudadanos pueden demostrar su tiempo de residencia en el municipio aportando los siguientes soportes válidos:

Historia clínica emitida por un centro asistencial.

Contrato de arrendamiento formalmente suscrito.

Facturas de servicios de telefonía móvil o internet residencial.

Extractos bancarios correspondientes a cada año requerido por la entidad.

Certificado de residencia expedido por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía de Medellín.

El beneficio municipal permite concurrencia con otros auxilios otorgados por la Gobernación de Antioquia y las distintas cajas de compensación familiar del departamento.

Esta articulación institucional amplía el cierre financiero para los compradores que requieran completar el costo total del apartamento o casa seleccionada.

El proceso de postulación se gestiona de manera virtual a través de la plataforma web habilitada para el programa Jóvenes Propietarios.

Las personas interesadas deben ingresar al portal digital, examinar las pautas normativas, corroborar el cumplimiento de los perfiles y subir los archivos digitalizados requeridos.

La Administración Municipal confirmó que el registro de aspirantes concluirá de forma definitiva el 30 de noviembre de 2026 en todo el territorio local.

Por tal motivo, los organizadores recomiendan recopilar con suficiente tiempo los documentos solicitados para culminar el trámite antes del cierre estipulado en la plataforma.

¿Cómo pedir un crédito hipotecario en Colombia?

Solicitar un crédito hipotecario en Colombia exige planificar las finanzas personales y cumplir requisitos estrictos exigidos por los bancos comerciales del país.

El solicitante debe contar con un historial crediticio positivo en centrales de riesgo y demostrar ingresos mensuales estables como empleado o trabajador independiente.

Las entidades bancarias financian hasta el setenta por ciento del valor comercial en inmuebles residenciales y hasta el ochenta por ciento en viviendas prioritarias.

Por esta razón, el comprador debe aportar como mínimo el treinta por ciento restante del costo total como cuota inicial del inmueble seleccionado.

El proceso inicia radicando el formulario oficial de solicitud junto con copias de cédula, certificados laborales recientes, desprendibles de nómina y extractos bancarios.

Una vez evaluada la documentación, la entidad financiera emite un concepto de viabilidad o preaprobación que define el monto máximo de endeudamiento autorizado.

Con el crédito preaprobado, peritos autorizados efectúan el avalúo comercial del predio y abogados especializados realizan el estudio de títulos sobre la tradición inmobiliaria.

El solicitante firma las escrituras públicas de compraventa e hipoteca ante notaría cuando el banco confirma la viabilidad jurídica y técnica de la propiedad.

Posteriormente, la notaría remite los documentos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para formalizar la anotación legal correspondiente del gravamen.

Finalmente, la corporación bancaria efectúa el desembolso del dinero acordado a la cuenta del vendedor al verificar el certificado de tradición actualizado.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.