Por: VALORA ANALITIK

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Tras la sanción presidencial de un proyecto de ley aprobado por el Congreso, comprar vivienda en Colombia será más fácil gracias a nuevos mecanismos que benefician a algunos ciudadanos.

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Las medidas no están dirigidas a todos los compradores del país, pues la ley activa mecanismos para una población específica con el fin de incentivar la adquisición de vivienda propia.

Las nuevas medidas para comprar vivienda en Colombia están dirigidas a los colombianos que viven en el exterior. La iniciativa, liderada por el Partido MIRA, se conoce como “Mi Casa en Colombia”.

(Vea también: Novedad para quienes viven en arriendo en Colombia: ya no deberán asumir este pago)

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“Esta ley busca consolidar el acceso a la vivienda para los colombianos en el exterior como una política de Estado con respaldo legal y vocación de permanencia, promoviendo mayores facilidades para que puedan hacer realidad el sueño de tener casa propia en su país, ya sea para regresar a Colombia o para brindar mayor bienestar a sus familias”, dijo el partido político.

Beneficios que se activan con la nueva ley para comprar vivienda en Colombia

Acceso a vivienda propia en Colombia: Permite solicitar un crédito de vivienda o acceder a un arriendo con opción de compra (leasing habitacional) mediante la modalidad de Ahorro Voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro.

Permite solicitar un crédito de vivienda o acceder a un arriendo con opción de compra (leasing habitacional) mediante la modalidad de Ahorro Voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro. Libertad de destino del inmueble: Los compradores pueden destinar la vivienda al bienestar de sus familias en Colombia o asegurar una vivienda propia para cuando decidan regresar al país.

Los compradores pueden destinar la vivienda al bienestar de sus familias en Colombia o asegurar una vivienda propia para cuando decidan regresar al país. Atención directa y sin intermediarios: El Fondo Nacional del Ahorro dispondrá de un canal exclusivo y especializado para atender y asesorar a los connacionales en el exterior, lo que evitará trámites presenciales o desplazamientos innecesarios.

El Fondo Nacional del Ahorro dispondrá de un canal exclusivo y especializado para atender y asesorar a los connacionales en el exterior, lo que evitará trámites presenciales o desplazamientos innecesarios. Prioridad social: Habrá facilidades y atención prioritaria para acceder a créditos dirigidos a mujeres cabeza de hogar, familias con personas con discapacidad y colombianos con estatus de refugiado o asilado.

Habrá facilidades y atención prioritaria para acceder a créditos dirigidos a mujeres cabeza de hogar, familias con personas con discapacidad y colombianos con estatus de refugiado o asilado. Información oportuna en el exterior: Se realizarán ferias de servicios y jornadas de difusión en los consulados para que los connacionales conozcan los requisitos de manera sencilla.

(Lea también: Arriendos de casas en Colombia alcanzaron su mayor valor en casi dos años: Estas son las causas)

Quienes contemplen regresar al país contarán con orientación articulada para que su retorno esté acompañado del proyecto de comprar vivienda en Colombia, según la nueva ley.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.