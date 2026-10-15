Por: El Espectador

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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) encendió las alarmas este jueves respecto a la grave situación de miles de damnificados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia. Según la agencia, al menos 57.000 personas afectadas podrían quedarse sin el acceso mínimo a vivienda, agua potable y atención sanitaria debido a la falta de fondos suficientes para la respuesta humanitaria. Esta advertencia se fundamenta en datos concretos: de los 30 millones de dólares solicitados por la OIM a la comunidad internacional para asistir a unas 100.000 personas, apenas han recibido 6,5 millones. Esta cantidad cubre ayuda humanitaria básica para unas 43.000 personas, mientras que la mayoría quedaría indefensa ante necesidades primarias.

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La OIM ha enfatizado que su labor se realiza en coordinación con el Gobierno de Colombia y varias organizaciones aliadas. En un comunicado citado en el texto, la entidad afirmó: “Trabajando con el Gobierno colombiano y nuestros socios, podemos ayudar a las familias a conseguir viviendas seguras y reconstruir sus medios de vida, pero necesitamos financiación urgente mientras todavía podemos marcar la diferencia". De acuerdo con cifras divulgadas, la agencia ha ayudado a más de 10.000 personas en 51 municipios, aunque la magnitud del desastre es mucho mayor. Los registros indican que el terremoto de 7,4 de magnitud dejó casi 487.000 personas damnificadas en 16 departamentos. El recuento de daños señala que cerca de 207.000 viviendas presentaron afectaciones y 36.000 fueron completamente destruidas.

Dos meses después de la emergencia, la situación sigue siendo crítica: aproximadamente 2.700 personas permanecen en alojamientos temporales y más de 286.000 niños y adolescentes continúan estudiando en infraestructuras provisionales, según detalló la OIM. Además del reto inmediato de la reconstrucción, surge una preocupación adicional vinculada a factores climáticos. El fenómeno de El Niño amenaza con agravar la crisis humanitaria, ya que puede provocar escasez de agua, incendios forestales y mayores dificultades para los medios de vida, tal como advirtió el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Asimismo, el Instituto Nacional de Salud reportó un incremento superior al 30 % de los casos de dengue en municipios como Chocó, Risaralda y Valle del Cauca durante septiembre. Las lluvias imprevistas también representan un peligro, pues podrían causar deslizamientos en zonas ya debilitadas por el sismo.

La OIM hizo un llamado urgente a los donantes para evitar que la escasez de recursos detenga la recuperación de las comunidades, principalmente en momentos en que enfrentan nuevos riesgos climáticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas quedaron damnificadas por el terremoto en Colombia según la OIM?

De acuerdo con información proporcionada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el terremoto registrado el 10 de agosto en Colombia dejó cerca de 487.000 personas afectadas en 16 departamentos, con importantes daños en viviendas y servicios básicos.

¿Cómo ha afectado el fenómeno de El Niño la recuperación tras el terremoto en Colombia?

Según reportes de la OIM y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el fenómeno de El Niño ha complicado la asistencia humanitaria tras el terremoto, ocasionando escasez de agua, agravando el riesgo de incendios y aumentando las enfermedades como el dengue, además de dificultar la reconstrucción en las zonas afectadas.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.