Por: El Espectador

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Las encuestas de calidad de vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y diversos estudios académicos han resaltado constantemente la importancia de la educación superior como una de las herramientas más potentes para lograr la movilidad social en Colombia. Acceder a una carrera profesional se traduce, en muchos casos, en la posibilidad de obtener mejores ingresos durante la vida laboral. Sin embargo, el camino hacia esa movilidad social está marcado por profundas desigualdades, no solo en el acceso a la universidad sino también en la permanencia y en las oportunidades disponibles para ingresar al mercado laboral tras la graduación.

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Un reciente estudio realizado por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes analizó cómo les fue en el mundo laboral a los egresados de esa universidad, considerada de élite en Bogotá, durante el periodo del programa Ser Pilo Paga. El análisis cruzó información de 4.675 graduados de 10 facultades, correspondientes a cohortes que iniciaron sus estudios entre 2015 y 2018 y se titularon entre 2019 y 2023. Todos los participantes respondieron una encuesta laboral aplicada un año después de su graduación, en la que informaron su situación laboral y sus ingresos.

El estudio incorporó tres variables: si los egresados estaban trabajando al momento de la encuesta, si sus ingresos se clasificaban como medio-alto o alto y su comparación con los resultados de otros egresados de la misma cohorte. A pesar de haber cursado sus estudios en la misma institución, los resultados muestran una clara desigualdad: los egresados de estratos socioeconómicos altos presentaron una probabilidad 2,5 veces mayor de alcanzar niveles salariales de medio-alto a alto, en comparación con quienes provenían de estratos bajos. Así mismo, tenían mayores posibilidades de estar empleados un año después de graduarse.

Para descartar que el desempeño académico fuera la causa de estas diferencias, los investigadores compararon el promedio de calificaciones obtenidas durante la carrera. Encontraron que las diferencias eran menores a dos décimas (4,08 en estratos altos y 3,95 en bajos), lo que evidencia que el rendimiento académico no explica la brecha identificada. El estudio reconoce que la educación superior sí representa un avance significativo en la movilidad social de los estudiantes menos privilegiados, pero advierte que esto no elimina por completo las barreras y desigualdades al momento de ingresar al mercado laboral, en comparación con sus pares de mayores ingresos.

Entre los factores que explican esta situación se encuentran el capital social—es decir, las redes y conexiones que facilitan la inserción laboral—y las presiones económicas que pueden obligar a aceptar rápidamente cualquier oferta, independientemente de sus condiciones. El informe concluye que superar estas brechas requiere políticas públicas complementarias al acceso a la educación en universidades acreditadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué existe una brecha salarial entre graduados de estratos altos y bajos en universidades de élite?

El estudio del Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes señala que, aunque los estudiantes de distintos estratos tengan desempeños académicos similares, aquellos de estratos altos suelen tener mayores conexiones y menos presiones económicas al momento de buscar empleo, lo que se traduce en mejores salarios y más facilidad para acceder a buenos puestos dentro del año posterior a su graduación.

¿Qué es el capital social y cómo influye en el ingreso laboral de los recién graduados?

El capital social se refiere a las conexiones, redes y relaciones personales o familiares que facilitan el acceso a oportunidades laborales. Según el estudio citado, quienes provienen de estratos altos tienen más capital social, lo que les permite encontrar empleos mejor remunerados y con más rapidez, mientras que los de estratos bajos enfrentan más dificultades para lograr estas ventajas.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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