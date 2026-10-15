Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó oficialmente su decisión de retirar a Colombia del Grupo de La Haya, en una medida que representa un giro sustancial en la política exterior del país. La noticia fue compartida por el canciller Omar Bula en el marco de una visita oficial a Israel. Según Bula, esa organización fue creada "para aislar y atacar" a Israel, una posición que denota el cambio de enfoque del Ejecutivo frente a las relaciones con ese país. Además, en un comunicado difundido por la Cancillería, el gobierno reiteró su compromiso con el multilateralismo y la solución pacífica de disputas internacionales en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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El contexto de esta decisión tiene antecedentes en la postura previa del Estado colombiano. Bajo la administración anterior, el país había firmado la declaración fundacional del Grupo de La Haya en enero de 2025, cuando las relaciones diplomáticas con Israel estaban suspendidas. En esa época, Colombia se alineó con otras naciones como Bolivia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica para buscar "acciones colectivas a través de medidas legales y diplomáticas coordinadas a nivel nacional e internacional" respecto a las denuncias de violaciones al derecho internacional por parte de Israel contra el pueblo palestino.

La visita de Omar Bula a Israel terminó de consolidar el respaldo del nuevo gobierno de De la Espriella a ese país. Prueba de esto fue el traslado de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, en un acto que contó con la presencia del canciller colombiano y de su homólogo israelí, Gideon Sa'ar, y que supuso el reconocimiento explícito de la soberanía israelí sobre Jerusalén. En la ceremonia de apertura, el primer ministro Benjamín Netanyahu expresó su gratitud por el apoyo colombiano, enfatizando que "Colombia está a nuestro lado".

Asimismo, Omar Bula manifestó que el Ejecutivo nacional está "del lado del bien" y lamentó que no se haya condenado con suficiente contundencia en el país la magnitud de los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel, hechos que llevaron a una ofensiva sobre la Franja de Gaza. Bula también cuestionó la respuesta del gobierno anterior y acusó de haber permitido una ola de antisemitismo en Colombia. Por último, agradeció a Israel la ayuda prestada tras el terremoto que golpeó varias ciudades colombianas el 10 de agosto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia se retiró oficialmente del Grupo de La Haya?

De acuerdo con la declaración del canciller Omar Bula y lo consignado por la Cancillería, la razón principal de la salida de Colombia del Grupo de La Haya es la percepción de que esa organización fue fundada con la finalidad de "aislar y atacar" a Israel. Además, la decisión refleja el nuevo enfoque del gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca fortalecer las relaciones bilaterales con Israel y diferenciarse claramente de la política sostenida por la administración anterior.

¿Qué es el Grupo de La Haya y cuál fue el papel de Colombia en él?

El Grupo de La Haya es una organización internacional creada en enero de 2025, cuyo objetivo era coordinar medidas legales y diplomáticas para exigir responsabilidades a Israel por supuestas violaciones del derecho internacional contra el pueblo palestino. Colombia, junto con otros países, participó en la fundación de este grupo mientras tenía interrumpidas las relaciones diplomáticas con Israel; sin embargo, bajo el nuevo gobierno, el país decidió salir de dicha organización y modificar su postura internacional al respecto.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.