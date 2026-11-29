El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, ganó las elecciones generales de España del 29 de noviembre de 2026 y quedó en posición de formar Gobierno con el apoyo de Vox.

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Con el 87 % de los votos escrutados, los populares obtuvieron el 32,4 % de los sufragios y 132 escaños, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente Pedro Sánchez, alcanzó el 29 % de los votos y 116 diputados.

Vox, encabezado por Santiago Abascal, logró un importante crecimiento al pasar de 33 a 53 representantes. La suma de los escaños del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) alcanza los 187, por encima de los 176 necesarios para conseguir la mayoría absoluta en el Congreso.

Entre las demás fuerzas políticas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) obtuvo 11 escaños, mientras que Frente Amplio consiguió 10. EH Bildu alcanzó siete representantes, Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) lograron cinco cada uno y Adelante Andalucía irrumpió con cuatro diputados. Podemos, por su parte, perdió su representación parlamentaria.

La participación electoral fue cercana al 80 %, reflejando una alta concurrencia a las urnas.

Tras conocerse los resultados, Donald Trump celebró la derrota de Sánchez y Giorgia Meloni felicitó a Feijóo y Abascal por el resultado de la derecha española.

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