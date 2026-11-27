Por: El Espectador

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La reciente captura de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, en territorio español por delitos de índole sexual, ha sacudido el espectro político colombiano y despertado un profundo debate público. La detención se produjo con base en una orden expedida el 9 de septiembre de 2026, luego de que la Guardia Civil Española recibiera una denuncia instaurada el 2 de julio del mismo año. Según informó El Espectador, los hechos imputados a Caicedo incluyen demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

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El presidente Abelardo de la Espriella y diversos congresistas reaccionaron de inmediato, mostrando posturas contundentes en redes sociales y otros escenarios públicos. De la Espriella destacó la captura con la frase: "¡Bienvenido a la Patria Milagro!", mientras que la senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, subrayó la gravedad del caso y la existencia de una circular roja en contra del político. A su vez, el senador Germán Rojas calificó el proceso como el inicio de la rendición de cuentas ante la justicia, enfatizando la seriedad de los delitos que se le atribuyen.

El proceso inició tras la denuncia presentada por la madre de la víctima, cuyo abogado resaltó la figura de Caicedo como "uno de los personajes más poderosos de la historia del Magdalena", y celebró el actuar de la Fiscalía. Sostuvo que ningún menor debe ser vulnerado y reiteró que nadie puede situarse por encima de la ley. Por su parte, Rafael Noya, exintegrante del partido Fuerza Ciudadana, fundado por Caicedo, expresó la necesidad de rigor e independencia judicial, especialmente frente a hechos que involucran a menores de edad.

Cabe destacar que Carlos Caicedo, en un pronunciamiento oficial divulgado el 20 de julio, rechazó tajantemente las acusaciones, señalando la falta de notificación formal y afirmó desconocer los detalles del caso, al que calificó como un intento de condena mediática. El excandidato presidencial advirtió sobre los riesgos de los juicios públicos sin el pleno ejercicio del derecho a la defensa. Además, es relevante mencionar que su salida del país coincidió con la proximidad de un fallo condenatorio en primera instancia relacionado con hechos de corrupción en el sector salud, dictado por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá.

¿Por qué fue capturado Carlos Caicedo en España?

Carlos Caicedo fue capturado en España tras una denuncia presentada el 2 de julio de 2026, que lo señalaba de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. Según la Guardia Civil Española y los registros citados por El Espectador, la orden de captura fue expedida el 9 de septiembre del mismo año, tras comprobar la naturaleza de los señalamientos en su contra.

¿Qué delitos se le atribuyen a Carlos Caicedo y cuál ha sido su respuesta?

De acuerdo con la información documentada por El Espectador, a Carlos Caicedo se le atribuyen los delitos de demanda de explotación sexual comercial de menor de edad, acceso carnal violento y acto sexual violento. En respuesta, Caicedo ha rechazado los cargos, asegurando desconocer los detalles por la falta de notificación formal y advirtiendo sobre el peligro de la condena mediática, mientras exige respetar su derecho a la defensa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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