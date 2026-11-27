Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Más de 100 familias de la vereda Chagualá, ubicada en la zona rural de Coello, se encuentran incomunicadas luego del colapso del único puente que les permitía movilizarse hacia el resto del municipio. El derrumbe de la estructura se registró durante la noche del jueves 26 de octubre, según reportes comunitarios citados en el artículo. El desplome se dio tras intensas lluvias que provocaron un aumento considerable del caudal de la quebrada, la cual arrastró y acumuló sobre el puente una gran cantidad de residuos vegetales, basura y escombros, incluyendo un tronco seco de gran tamaño. La presión del agua y la obstrucción generada por estos elementos resultaron fatales para la estructura, que no soportó y terminó por ceder.

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La preocupación de los habitantes de Chagualá no es nueva. De acuerdo con testimonios de la comunidad, en diferentes ocasiones ya habían alertado sobre el estado del puente y la urgencia de ejecutar mantenimientos preventivos. El temor siempre estuvo presente por el riesgo que representan las crecientes de la quebrada, señalando que la falta de atención pudo haber contribuido a este desenlace.

En consecuencia, estos más de 100 hogares quedaron completamente aislados y dependen ahora de una pronta intervención tanto de la Alcaldía como de organismos de Gestión del Riesgo. Estas entidades deberán evaluar el alcance de los daños y definir los pasos para restablecer la conexión vial de la vereda. Además, en la zona de La Castañala, entre Potrerillo y Chagualá, también se reportó la caída de árboles debido a la emergencia, situación que llevó a la comunidad a exigir presencia de autoridades municipales para atender los puntos críticos y establecer las medidas necesarias.

Ante la magnitud del daño y mientras las autoridades toman cartas en el asunto, se recomienda a los habitantes y visitantes no acercarse al lugar del puente destruido, pues existe un alto riesgo de accidentes. Así mismo, quienes planeaban desplazarse hacia la vereda deben contemplar rutas alternativas y permanecer atentos a las actualizaciones de las autoridades mientras se define una solución para recuperar la movilidad en esta importante zona rural de Coello.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué colapsó el puente en la vereda Chagualá, Coello?

El puente en la vereda Chagualá colapsó debido al aumento del caudal de la quebrada ocasionado por fuertes lluvias, lo que provocó la acumulación de residuos vegetales, basura y escombros sobre la estructura. Entre estos elementos se encontraba un tronco seco de gran tamaño que, junto con la presión del agua, debilitó y finalmente destruyó el puente, según los reportes citados en el artículo.

¿Qué medidas piden los habitantes de Chagualá tras el colapso del puente?

Los habitantes de Chagualá solicitan la intervención urgente de la Alcaldía y los organismos de Gestión del Riesgo para evaluar los daños y restablecer la conexión vial. Además, piden atención municipal en otros puntos afectados como La Castañala, y advierten que se deben implementar mantenimientos preventivos y acciones inmediatas para evitar riesgos mayores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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