El director de Mañanas Blu, Néstor Morales, reveló al aire durante una conversación con el panelista Felipe Zuleta el origen profundo del distanciamiento entre el presidente Abelardo de la Espriella y la congresista María Fernanda Cabal, señalando que la senadora acudió en su momento a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para hablar mal del hoy jefe de Estado y que esa versión llegó directamente a oídos del mandatario por boca del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El episodio sale a la luz justo en medio del choque frontal entre De la Espriella y el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie —esposo de Cabal—, a quien el presidente tildó de “cómplice” tras verlo conversando y sonriente junto al senador Iván Cepeda en Valledupar.

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Al explicar en Blu Radio por qué el tono del presidente contra Lafaurie escaló de esa manera, Morales aseguró que la raíz del malestar presidencial está en la actuación previa de Cabal antes de las elecciones presidenciales, cuando arremetió contra De la Espriella pese a haber sostenido con él una relación cercana en el pasado. “Pues Felipe, es que la posición del presidente tiene origen en que la doctora María Fernanda Cabal ni más ni menos, pues para contarlo Felipe de frente. Pues eso es una especie. La doctora María Fernanda Cabal fue a la embajada de Estados Unidos a hablar mal del presidente de la Esprilla”, afirmó el director del espacio radial, a lo que Zuleta reaccionó sorprendido diciendo que no conocía esa información.

Morales detalló enseguida cómo se enteró el mandatario colombiano del contenido de esa reunión diplomática y explicó el mecanismo mediante el cual las sedes diplomáticas estadounidenses documentan ese tipo de visitas en cables oficiales remitidos a Washington. “Felipe, un señor que se llama Marco Rubio, que es el canciller de los Estados Unidos. Y le dice al presidente de la Esprilla, mira lo que dijo María Fernanda Cabal en la embajada. Y usted sabe que desde hace tiempo los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos en Bogotá, cuando va alguien, cuando usted va y dice X o Y, hacen un reporte y dicen la señora Cabal, el señor Zuleta dijo lo siguiente, ¿cierto? Tienen una cosa que llaman cable. Entonces todos esos cables llegan al Departamento de Estado. Lo que salió en Wikileaks, exactamente”, sostuvo Morales en la mesa de Blu Radio.

El periodista agregó que ese episodio se produjo durante la campaña presidencial, cuando Cabal atacaba políticamente a De la Espriella antes de que este ganara las elecciones, sellando el quiebre definitivo de una cercanía personal que ambos habían tenido años atrás. “Súmele a eso que ellos tenían una relación personal. Esto fue [antes] de las elecciones. María Fernanda Cabal atacando a Abelardo de la Espriella cuando era candidato presidencial. Gana para infortunio de ellos Abelardo de la Espriella. Entonces la relación se rompió. En algún momento fueron cercanos, de eso ya nadie sabe”, concluyó Morales, dando contexto a una fractura política y personal que hoy también atraviesa la ofensiva de la Casa de Nariño contra Lafaurie tras su encuentro con Cepeda en el Congreso Ganadero.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.