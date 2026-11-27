El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta oficial de X este viernes 27 de noviembre de 2026, a las 9:49 a. m., acompañando su mensaje con una fotografía de reseña del exgobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar, horas después de que fuera capturado por la Guardia Civil Española en la isla de Lanzarote a solicitud de la Fiscalía General de Colombia. La publicación superó las 12.800 visualizaciones en la red social y se sumó a las reacciones políticas y judiciales desatadas por la detención del exmandatario departamental en territorio europeo.

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En el trino difundido desde su perfil verificado, el jefe de Estado escribió un mensaje breve y directo acompañado por la imagen de Caicedo frente a una pared blanca con gafas transparentes y un suéter oscuro. “¡Bienvenido a la Patria Milagro!”, publicó De la Espriella, cerrando la corta entrada con la firma abreviada “(A.D.L.E.) co” y el emoji de un tigre, en un pronunciamiento que se viralizó rápidamente entre usuarios y analistas que siguen el expediente internacional.

El mensaje presidencial se produce en medio del impacto generado por la ejecución de la notificación roja de Interpol contra Caicedo Omar en la isla de Lanzarote, luego de que la Fiscalía colombiana expidiera en septiembre una orden de captura en su contra tras una denuncia radicada el 2 de julio por delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. Desde el 23 de julio, el caso quedó bajo el despacho del fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia en atención al fuero que revestía al exgobernador.

El mensaje presidencial se produce en medio del impacto generado por la ejecución de la notificación roja de Interpol contra Caicedo Omar en la isla de Lanzarote, luego de que la Fiscalía colombiana expidiera en septiembre una orden de captura en su contra tras una denuncia radicada el 2 de julio por delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

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Desde el 23 de julio, el caso quedó bajo el despacho del fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia en atención al fuero que revestía al exgobernador. Con este pronunciamiento público, la Casa de Nariño entra en la conversación abierta tras la detención del exmandatario en España y los crudos detalles expuestos alrededor de la investigación penal que se adelanta en Colombia. Mientras avanzan los trámites de rigor tras la captura en Lanzarote y se espera el curso de los procedimientos judiciales y de extradición solicitados por las autoridades colombianas, el trino del mandatario añade un nuevo elemento de tensión política y mediática alrededor de la situación de Caicedo.

Con este pronunciamiento público, la Casa de Nariño entra en la conversación abierta tras la detención del exmandatario en España y los crudos detalles expuestos alrededor de la investigación penal que se adelanta en Colombia. Mientras avanzan los trámites de rigor tras la captura en Lanzarote y se espera el curso de los procedimientos judiciales y de extradición solicitados por las autoridades colombianas, el trino del mandatario añade un nuevo elemento de tensión política y mediática alrededor de la situación de Caicedo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.