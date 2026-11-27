Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una inusual escena tuvo lugar durante un operativo de tránsito en Ibagué, donde la labor de las autoridades cobró matices casi cinematográficos. De acuerdo con la información suministrada, uniformados de la Policía Metropolitana y agentes de tránsito, en la noche del jueves 27 de noviembre, se vieron obligados a adentrarse entre la vegetación en busca de varias motocicletas ocultas. Estos vehículos, cuyos conductores intentaron evadir los controles, fueron hallados en medio de la maleza, después de que los uniformados recorrieran la zona para sacarlos. El comportamiento evasivo de los motociclistas demuestra el ingenio que algunos conductores emplean para eludir los procedimientos y sanciones correspondientes.

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El secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, fue el encargado de entregar el balance oficial de la jornada. Según su reporte, las autoridades impusieron un total de 41 comparendos y procedieron a la inmovilización de 27 vehículos. Entre los automotores retenidos, estaba uno que destacaba porque portaba un tráiler usado para la venta de granizados, lo que evidencia la variedad de infracciones que pueden ocurrir durante los operativos de control.

Martínez explicó que estos controles hacen parte del denominado Plan Cero Riesgos, una estrategia diseñada para evitar que los conductores ocupen indebidamente las vías o realicen maniobras peligrosas que puedan poner en peligro tanto su vida como la de otros ciudadanos. "No permitiremos que irresponsables continúen poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos", afirmó el funcionario en una declaración recogida durante la jornada. Su postura busca enviar un mensaje claro frente a las conductas que afectan negativamente la seguridad y movilidad urbana.

De acuerdo con lo expresado por el secretario, los controles y operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es prevenir problemas relacionados con la movilidad y la convivencia ciudadana, actuaciones que reflejan la intención de las autoridades de fortalecer la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las autoridades de Ibagué intensifican los operativos de tránsito?

Las autoridades están profundizando los controles viales como parte del Plan Cero Riesgos, con el propósito de evitar ocupaciones indebidas de las vías y conductas que puedan representar un peligro, tanto para los conductores como para otros ciudadanos. El objetivo es reducir accidentes y mejorar la seguridad y convivencia en el municipio, de acuerdo con lo informado por el secretario de Movilidad, Camilo Martínez.

¿Cuántos vehículos e infracciones registraron las autoridades durante el operativo en Ibagué?

De acuerdo con el balance presentado por el secretario de Movilidad, Camilo Martínez, durante el operativo realizado la noche del jueves 27 de noviembre fueron impuestos 41 comparendos y se inmovilizaron 27 vehículos, incluyendo uno con tráiler para venta de granizados. Este resultado refleja la acción decidida de las autoridades para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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