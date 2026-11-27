Las cámaras de seguridad de un exclusivo conjunto residencial del norte de Bogotá registraron el momento en que varios hombres llegaron en una camioneta Toyota para entrar a robar a la vivienda de Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal. El funcionario no se encontraba en el inmueble cuando ocurrió el asalto, que se presentó el pasado jueves, hacia las 9:30 de la noche.

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En las grabaciones se observa una camioneta blanca de la marca Toyota en la que se movilizaban los presuntos responsables. Uno de los detalles que llamó la atención de las autoridades es que los hombres ingresaron al conjunto residencial por la portería, sin aparentes dificultades, y tampoco habrían tenido que forzar las cerraduras de la casa para entrar.

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Cortés confirmó que fueron cerca de cuatro personas las que participaron en el hecho y aseguró que las autoridades ya adelantan las investigaciones para identificarlas. “Se ha identificado de cierta manera el carro y las autoridades competentes están haciendo las pesquisas necesarias para llegar a los delincuentes”, explicó el director de Medicina Legal a City TV. También señaló que estaba fuera de su vivienda por motivos laborales cuando ocurrió el robo.

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Uno de los elementos que ahora revisan los investigadores tiene que ver con las placas de la camioneta que quedó registrada en los videos. El Tiempo reveló que la matrícula corresponde, en los documentos, a una Toyota Corolla Cross híbrida, modelo 2024, de color blanco perla.

El vehículo aparece registrado a nombre de un comerciante de San Andresito de la 38, en Bogotá, quien tiene un almacén de accesorios para automotores. Sin embargo, al ser consultado por el medio mencionado, el hombre negó que su camioneta estuviera involucrada en el asalto y aseguró que la tenía guardada en su establecimiento comercial cuando ocurrió el robo.

“Yo tengo mi vehículo acá guardado. Estaba en el almacén. Ese no es mi carro”, manifestó el comerciante. Al ser preguntado por la posibilidad de que delincuentes hubieran utilizado placas falsas o duplicadas, respondió que podría tratarse de un caso de gemeleo de placas o de calcomanías instaladas sobre la matrícula original. También afirmó que las autoridades todavía no lo habían contactado.

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El propietario del vehículo dijo que desconocía por qué su matrícula apareció relacionada con el caso. “No sé a qué atribuirlo, es algo muy extraño”, dijo. Además, anunció que acudirá ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente, pues, según explicó, se enteró de la situación durante la llamada que le hizo el medio. Mientras tanto, las autoridades buscan establecer cómo ingresaron los responsables al conjunto y quiénes participaron en el robo.

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