Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un caso de violencia infantil tiene consternada a la comunidad de El Guamo, Tolima, luego de que un niño de cinco años sufriera quemaduras graves en un presunto ataque perpetrado por otros menores. De acuerdo con el relato de la madre de la víctima, Valentina, recogido por El Nuevo Día, los hechos ocurrieron en el barrio El Carmen cuando su hijo, Duván Felipe Tocora Salcedo, habría sido agredido en la calle por tres menores de edad. Según la denuncia, los implicados habrían rociado desodorante sobre el pequeño para después prenderle fuego con la ayuda de una mechera, en un acto que la madre descarta como accidental.

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El testimonio entregado a El Nuevo Día detalla cómo habrían sucedido los hechos. Uno de los menores habría echado el desodorante sobre Duván Felipe, otro le habría puesto el producto en el rostro y una niña, usando una mechera, habría iniciado el fuego. La madre sostiene que hubo una clara intención de lastimar a su hijo, ya que supuestamente lo sujetaron agarrándole el buzo durante la agresión. Manifestó su dolor y preocupación: "Si fue un accidente, lo hubiera hecho solo, pero no, lo cogieron y le echaron eso". Este episodio ha acentuado la indignación, pues involucra a niños actuando con una violencia inusual para su edad.

Tras lo ocurrido, Duván Felipe fue remitido al Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, donde especialistas valoraron la gravedad de sus lesiones. El informe médico indica que el pequeño presenta quemaduras de primer y segundo grado y, dependiendo de su evolución, podría requerir procedimientos quirúrgicos. Mientras recibe atención especializada, su familia enfrenta una difícil situación económica, pues deben permanecer en la ciudad para acompañarlo durante su recuperación.

La madre del niño ha solicitado apoyo solidario debido a los gastos que implica esta emergencia y pide también la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido, identificar plenamente a los responsables y determinar las consecuencias necesarias. Por el momento, Duván Felipe permanece hospitalizado, mientras su entorno espera justicia y resultados claros por un caso que ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de la niñez ante hechos tan dolorosos y el impacto que estos generan en las familias afectadas.

¿Cómo fue el ataque con fuego al niño en El Guamo, Tolima?

El ataque, según la versión de la madre publicada por El Nuevo Día, habría consistido en que tres menores de edad rociaron desodorante sobre el pequeño Duván Felipe, le sujetaron el buzo, y luego una niña habría utilizado una mechera para prenderle fuego, causándole quemaduras de primer y segundo grado en varias zonas del cuerpo.

¿Cuál es el estado de salud del niño quemado en El Guamo, según el hospital de Ibagué?

Actualmente, el menor recibe atención en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué por quemaduras de primer y segundo grado. De acuerdo con la información de la madre citada por El Nuevo Día, su evolución médica podría requerir intervenciones quirúrgicas, aunque su pronóstico dependerá de cómo responda a los tratamientos iniciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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