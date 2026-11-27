Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos vehículos cargados con un total de 9.887 galones de combustible fueron incautados por la Policía en dos operativos llevados a cabo en Ataco, en el sur del departamento del Tolima. Estas acciones, realizadas en el sector de salida del municipio, contaron con la participación coordinada del Ejército Nacional y buscan frenar posibles actividades ilícitas relacionadas con el transporte de hidrocarburos.

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Durante la primera intervención, las autoridades inspeccionaron un tractocamión tipo cisterna, en cuyo interior se encontraron 6.387 galones de combustible. De esta cantidad, 3.100 galones correspondían a diésel y 3.287 a gasolina corriente, de acuerdo con la información entregada por la Policía. Este hallazgo constituyó el mayor volumen de combustible descubierto en los operativos.

En una segunda acción en el territorio, los uniformados detectaron otro camión que transportaba 3.500 galones adicionales de combustible. Según los datos oficiales, dentro de este vehículo había 2.800 galones de diésel y 700 de gasolina corriente. Ambos procedimientos permitieron reunir un balance total de 5.900 galones de diésel y 3.987 galones de gasolina corriente, lo que evidencia la magnitud del decomiso.

Estas incautaciones fueron efectuadas por integrantes del Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR). La EMCAR, según explicó la Policía, se encarga de patrullajes y controles especialmente diseñados para combatir delitos en zonas rurales y proteger los recursos naturales.

Los dos automotores y el combustible incautado quedaron a disposición de la Inspección de Convivencia y Paz de Ataco, que será la entidad responsable del trámite administrativo correspondiente, según las directrices oficiales.

El comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel Ferney Martín Romero, destacó la importancia de estos controles para evitar que el transporte ilegal de combustibles termine por fortalecer economías ilícitas que afectan a la región y, al mismo tiempo, pongan en riesgo el patrimonio natural. El oficial resaltó que estas acciones demuestran el compromiso institucional con la protección del medio ambiente y exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier situación sospechosa que pueda perjudicar la seguridad o el entorno, utilizando la línea 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto combustible fue incautado en los operativos de Ataco, Tolima?

En total, la Policía reportó la incautación de 9.887 galones de combustible en Ataco, Tolima. De este total, 5.900 galones eran diésel y 3.987 galones correspondían a gasolina corriente, según información oficial suministrada por las autoridades involucradas en el operativo.

¿Para qué sirve la Inspección de Convivencia y Paz de Ataco en casos de incautaciones?

La Inspección de Convivencia y Paz de Ataco es la entidad encargada de asumir el trámite administrativo cuando se efectúan incautaciones como la de los combustibles en estos operativos. Su función es gestionar y dar seguimiento a los procesos legales y administrativos derivados de decomisos de bienes relacionados con actividades ilícitas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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