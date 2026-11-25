Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, dio a conocer una noticia relevante para la seguridad del departamento: el arribo de más de 800 integrantes del Ejército al sur del Tolima, que se da en el marco del retorno de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA). Este movimiento militar está programado para el 4 de diciembre, según explicó la mandataria, como una estrategia fundamental que busca restablecer la presencia estatal y asegurar el control territorial en una zona impactada por la actividad de grupos armados ilegales, de acuerdo con las declaraciones entregadas.

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El sur del Tolima ha sido escenario de serios problemas de seguridad que afectan de manera directa a las comunidades residentes en esa parte del departamento. Por eso, la decisión de reforzar la presencia de las fuerzas militares ha sido presentada por Matiz como un paso importante hacia la recuperación de la tranquilidad y la protección de los habitantes. La mandataria subrayó que las gestiones para este despliegue militar fueron posibles tras varios diálogos con el Gobierno nacional, donde encontró respaldo por parte del presidente Abelardo de la Espriella.

Según afirmó Matiz, "encontramos un Gobierno nacional que nos escucha, que nos atiende y efectivamente el presidente Abelardo de la Espriella se comprometió con esta región, con el Huila, con el Tolima, que se iba a devolver esa Fuerza de Despliegue Rápido, la FUDRA". De acuerdo con sus palabras, la respuesta positiva del Ejecutivo abre un nuevo panorama para las autoridades regionales, que esperan que la llegada de los más de 800 uniformados, ya confirmada para el 4 de diciembre, sea determinante para fortalecer la seguridad en el sur del Tolima.

Matiz reiteró su esperanza de que la presencia de la FUDRA contribuya a brindar tranquilidad, seguridad y confianza a los habitantes y sostuvo que las operaciones militares deberán enfocarse en tareas de control territorial desde el primer día. De acuerdo con la información difundida, la expectativa está puesta en la capacidad del dispositivo militar para responder a las necesidades de la región y contener la amenaza de los grupos armados ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) y cuál es su función en Tolima?

La Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) es una unidad militar especializada del Ejército Nacional, cuyo cometido en Tolima, según lo declarado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, es incrementar la capacidad de reacción en el territorio y reforzar el control estatal en regiones donde la seguridad se ha visto afectada por la presencia de grupos armados ilegales. Su regreso implica labores concretas de vigilancia y patrullaje para proteger a la población civil del sur del departamento.

¿Cuándo llegarán los más de 800 soldados al sur del Tolima según la gobernadora?

De acuerdo con la información entregada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, el arribo de los más de 800 integrantes del Ejército, integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), está programado para el día 4 de diciembre. Esta fecha representa el inicio de una nueva fase de operaciones militares enfocadas en restablecer el control y la seguridad en el sur del departamento.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.