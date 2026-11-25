Por: El Espectador

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El 24 de noviembre se presentó un nuevo ataque con drones cargados de explosivos en Cauca, específicamente en el sector del peaje Cachimbal, dentro del municipio de Santander de Quilichao. Según información confirmada por el Ejército Nacional, el objetivo de este atentado eran las tropas de la Brigada 29 que se encontraban desplegadas en esa zona. La Tercera División del Ejército aseguró que el ataque habría sido orquestado por integrantes de la estructura Jaime Martínez, una de las facciones de las disidencias de las FARC, liderada por alias 'Iván Mordisco'. En respuesta a estos hechos, soldados pertenecientes al Grupo de Caballería Liviano Número 8 iniciaron operaciones en el lugar para reforzar la seguridad.

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Este hecho se suma a otros episodios violentos en la región. El pasado 11 de noviembre, el peaje de Mondomo, también en Cauca, fue blanco de un ataque. En esa ocasión, al igual que en el reciente atentado, se emplearon explosivos lanzados por grupos armados ilegales. El modus operandi en ambos casos revela el uso de drones, lo que representa una estrategia que dificulta la intervención inmediata de las patrullas terrestres de la Policía Nacional. Como lo reportaron las autoridades, en el caso ocurrido en Cachimbal, ni la estructura del peaje resultó afectada ni se registraron personas lesionadas, sin embargo, el hecho fue suficiente para crear un ambiente de zozobra tanto entre viajeros como entre trabajadores del lugar.

Debido al uso de tecnología como drones y la presencia de explosivos, las autoridades desplegaron dispositivos de seguridad adicionales en todo el sector. Aunque no se presentaron víctimas, la amenaza generó inquietud y evidenció los retos que enfrenta la fuerza pública ante la modalidad cambiante de los ataques. De acuerdo con las autoridades, la autoría inicial de estos atentados apunta a las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, frentes activos de las disidencias de las FARC que operan en municipios como Santander de Quilichao, Caldono, Toribío y Buenos Aires.

Para conocer más información sobre temas judiciales y de seguridad, las noticias están disponibles en la sección Judicial de El Espectador.

¿Qué estructuras de las disidencias de las FARC estarían detrás del ataque con drones en Cauca?

Luego del atentado ocurrido en el sector del peaje Cachimbal, las autoridades atribuyeron inicialmente el hecho a las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, ambas pertenecientes a las disidencias de las FARC y con presencia en distintos municipios de Cauca, como Santander de Quilichao, Caldono, Toribío y Buenos Aires.

¿Cómo afectó el ataque con drones la seguridad en el peaje Cachimbal y sus alrededores?

El atentado no dejó daños materiales ni personas heridas, pero generó temor entre viajeros y trabajadores, pues el uso de drones dificultó la reacción inmediata de la Policía Nacional. Posteriormente, se implementaron dispositivos de seguridad para asegurar que no quedaran explosivos en la zona, elevando las medidas de prevención y vigilancia en el área.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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