Un dramático testimonio salió a la luz luego del rescate en el almacén Éxito de La Castellana en Cartagena, donde empleados y clientes sobrevivieron horas críticas bajo amenaza de hombres armados y encapuchados.

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Dayro Velásquez, trabajador del establecimiento comercial, narró la angustiante estrategia que aplicó junto a cuatro compañeros para ocultarse dentro de un cuarto frío apenas inició la incursión violenta.

“Yo me encontraba laborando en el momento cuando de repente sentimos que llegaron los hombres armados y encapuchados. Mi persona y cuatro compañeros más estuvimos en una zona de refrigeración a 4 grados por 4 horas”, relató el empleado en entrevista con Caracol Radio.

Durante ese prolongado lapso, los cinco empleados soportaron bajas temperaturas hasta que el agotamiento físico les impidió continuar escondidos, sorprendiendo completamente a los captores al abandonar finalmente aquel espacio congelado.

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“Ya después de las 4 horas no soportamos más el frío y salimos. No sabían, los tomó por sorpresa absoluta cuando salimos del refrigerador. Y como nos vieron con bastante frío, nos llevaron con los demás compañeros”, explicó Velásquez.

Una vez integrados al grupo principal de rehenes, los asaltantes ejercieron vigilancia estricta y constantes intimidaciones verbales para neutralizar cualquier intento de escape dentro del supermercado cartagenero.

“Ellos nos hablaban demasiado. En todo momento nos intimidaban para que nos quedáramos quietos, que no nos moviéramos, porque si no, podían hacer algo en contra de nosotros”, afirmó el trabajador.

Respecto a la vestimenta de los agresores, Velásquez describió que ocultaban permanentemente sus rostros utilizando gafas, cascos, prendas negras largas y botas, portando además armas largas, pistolas y cuchillos cerca de los cautivos.

Asimismo, el testigo denunció que los guardas de seguridad privados fueron sometidos violentamente al inicio del asalto, recibiendo golpes y quedando atados de manos.

Según escuchó durante el encierro, los criminales afirmaban haber instalado un supuesto explosivo en una puerta para disuadir cualquier intento de huida por parte de los ciudadanos atrapados durante horas antes del rescate que se divulgó en video en el Éxito de Cartagena.

Horas de terror, licor y el operativo final de rescate

Uno de los instantes más críticos ocurrió cerca de las 4:00 de la tarde, cuando los captores exhibieron agresivamente su armamento y golpearon en el pecho a uno de los empleados retenidos.

“A decir verdad, hubo un momento en el día, como a las 4:00 de la tarde, en el que yo sentí bastante miedo y nuestros compañeros sintieron bastante miedo, porque ellos se incitaron mucho a querer golpearnos y nos mostraban las armas”, recordó Velásquez.

Adicionalmente, el empleado percibió que los delincuentes estaban alicorados e intentaron forzar a las víctimas a beber alcohol durante el encierro para vulnerar su resistencia emocional.

“Pude percibir en cierto momento que ellos en un tiempo nos quisieron obligar a tomar ron como para desestabilizarnos”, aseguró el trabajador al describir el comportamiento errático de los asaltantes.

Las restricciones afectaron incluso necesidades fisiológicas elementales, pues los retenidos permanecían en una bodega con las manos atadas y dependían de escolta armada para desplazarse hacia los sanitarios.

“Como estábamos en una bodega, sacaban en grupos de cinco y de tres a los que queríamos ir al baño, y como estábamos amarrados de las manos, él nos llevaba hasta el baño y de allá nos traía”, detalló el sobreviviente.

Aproximadamente una hora antes de la incursión policial definitiva, los secuestradores concentraron a todos los ciudadanos cautivos en un único sector interior del almacén comercial.

Instantes después resonaron sirenas policiales, el sobrevuelo de un helicóptero oficial y una fuerte detonación externa, desatándose simultáneamente un intenso intercambio de disparos dentro del recinto.

“En ese momento fue una pesadilla total para nosotros. Hubo tiroteo dentro del almacén también”, expresó Velásquez sobre el instante culminante de la liberación.

Por su parte, la Policía Nacional precisó que la retención inició hacia las 8:30 de la mañana del martes 24 de noviembre y concluyó cerca de las 2:00 de la madrugada de este miércoles.

Para culminar el rescate junto a las Fuerzas Militares, la institución desplegó 30 comandos del Comando de Operaciones Especiales (COPES), comandos Jungla y otras capacidades especializadas en Cartagena.

Dicha intervención táctica concluyó exitosamente con la liberación de los ciudadanos cautivos, dejando un secuestrador abatido y otros dos capturados por los uniformados.

Tras recuperar su libertad en la madrugada del miércoles, los trabajadores sobrevivientes recibieron atención médica preventiva y reencontraron finalmente a sus familiares angustiados fuera del complejo comercial.

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