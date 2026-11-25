La toma de rehenes en el almacén Éxito de la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial La Castellana, en Cartagena, concluyó tras 18 horas de secuestro mediante una operación en la que participaron 30 comandos de la Policía Nacional —incluidos integrantes del Comando de Operaciones Especiales (COPES)— con apoyo de las Fuerzas Militares, un saldo de un secuestrador abatido y dos capturados, y el relato de un panadero retenido sobre el comportamiento de los asaltantes. De acuerdo con la información conocida, los hombres armados se habían atrincherado en el punto comercial luego de no lograr hurtar un carro de valores y, durante la intervención, algunos habrían intentado vestirse de civil para confundirse cuando entraran los uniformados.

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El operativo se coordinó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) con presencia del presidente Abelardo De La Espriella, el director de la Policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, y altos mandos militares y policiales, e incluyó el uso de elementos de desorientación para facilitar el rescate a salvo de quienes permanecían en el lugar. Según la institución, el Gaula adelantó acciones desde el inicio de la emergencia y logró liberar a diez personas antes de que ingresaran los comandos, mientras que tras el procedimiento el director de la Policía felicitó a los agentes y reiteró que proteger la vida de los retenidos fue la prioridad.

Héctor Puello, panadero del supermercado que quedó secuestrado, contó en Blu Radio que los trabajadores entraron a las 6:00 a. m. y fueron llevados a una bodega donde los amarraron, mientras describía la actitud cambiante de los captores, entre ellos al menos dos con acento paisa. “Siento que volví a vivir después de tanta tensión. Nosotros entramos a las 6 a. m. y vimos que eran 3 secuestradores, pero había uno paisa que era el que nos tenía alterados, tenía momentos que era agresivo y otros que se calmaba. Él fue el que nos agredió y nos decía que no intentaramos nada. Habían como 2 con acento paisa, el que nos golpeó luego vino y nos pidió disculpas, nos trajo medicinas, el muchacho nos tenía muy alterados porque tenía el dedo en el gatillo, él estaba tomado con sus compañeros, trajo licor y estaban tomando ron. Trajo de todo, suero, medicina, alimentos. Ellos estaban bastante tomados, borrachos, uno incluso se estaba cayendo, él se veía como si fuera el jefe porque hablaba diferente, ellos se iban para adelante y se escuchaba la música. Ellos pusieron un parlante”, relató.

El empleado también detalló las agresiones iniciales, el armamento con luces láser verdes, la presencia de dinamita en las puertas y el estruendo del asalto final con apoyo aéreo. “Habían momentos en que nos atendían bien y otros muy agresivos, nosotros quisimos fue quedarnos callados y quietos. Esas armas eran como una escuadra, unos tenían armas grandes con luces led verdes, eran armas largas y cortas, también tenían las puertas con dinamita. Todo el momento le pedí a Dios que nos sacara de esto, pensaba que nos iban a matar cuando el muchacho se alteraba”, añadió Puello, antes de describir la irrupción: “Ellos ponían música de banda, corridos. Nosotros en un momento sentimos el estruendo, hubo mucho tiro, no sé si eran bombas aturdidoras o qué. Ese operativo nos sacudió, el Ejército entró disparando, los helicópteros se sentían, fue un momento de mucha tensión. A los secuestradores yo los vi relajados, los que estabamos asustados eramos nosotros”.