Luego del operativo que puso fin a la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, comenzaron a conocerse las primeras imágenes de las personas que fueron rescatadas por las autoridades. Los ciudadanos lograron salir con vida del establecimiento después de permanecer retenidos durante varias horas.

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(Vea también: De la Espriella confirmó rescate de rehenes en Cartagena y reveló qué pasó con delincuentes)

Una vez evacuados, los liberados fueron trasladados a instalaciones de la Policía, donde deberán entregar su testimonio sobre lo ocurrido durante el secuestro y aportar información que permita reconstruir cómo transcurrieron los momentos de cautiverio.

Mientras avanzan estas diligencias, los ciudadanos esperan reencontrarse con sus familiares, quienes permanecieron durante horas pendientes del desenlace de la emergencia y de cualquier noticia sobre sus seres queridos.

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Estos son algunos de los secuestradores que ya fueron capturados por las autoridades en el Éxito de Cartagena, luego de que mantuvieran secuestradas a 20 personas. Se reporta uno de los delincuentes abatido. https://t.co/17ppUi3dyK — Diario Nostra (@DiarioNostra) November 25, 2026

Rehenes rescatados entregarán detalles de lo ocurrido

El traslado a las instalaciones policiales hace parte de las actuaciones posteriores al rescate. Allí, las autoridades podrán escuchar los relatos de quienes estuvieron dentro del establecimiento y conocer detalles sobre la actuación de los responsables, las condiciones en las que permanecieron retenidos y el desarrollo de la intervención.

La liberación se produjo durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, luego de que las Fuerzas Especiales ingresaran al almacén y tomaran el control de las zonas donde se encontraban los secuestrados. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que todos fueron rescatados con vida.

¡Sanos y a salvo! En una operación de filigrana, nuestros comandos de la Policía Nacional en coordinación con las @FuerzasMilCol lograron rescatar a las personas que permanecían secuestradas al interior de un almacén de cadena en Cartagena. ¡Dios bendiga a nuestros comandos, orgullo de Colombia! — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) November 25, 2026

#CARTAGENA Tras la liberación de los rehenes, ya comienzan familiares a contactarse con las víctimas. Fredy Guzmán, uno de los liberados, ya entabla conversación con su familia. https://t.co/qVSnCpbL62 https://t.co/gOOQTIZdea — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2026

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