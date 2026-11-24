Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tensión se apodera de los alrededores del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, debido a una grave situación que mantiene en vilo a la ciudad. Un fuerte despliegue de tropas armadas de la Fuerza Pública, de acuerdo con reportes disponibles, ha rodeado completamente el establecimiento comercial, como parte de una operación táctica cuyos movimientos han sido registrados por testigos y medios locales. Los uniformados permanecen en posiciones estratégicas y en permanente alerta, intentando mantener el control en un ambiente cargado de incertidumbre y nerviosismo.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, cerca de 30 personas quedaron retenidas al interior del supermercado por hombres armados, lo que ha disparado las alarmas en este populoso sector de la capital de Bolívar. En medio de la emergencia, el último reporte preliminar confirma que nueve rehenes ya han sido liberados por los perpetradores, mientras que las autoridades continúan con las operaciones para procurar la liberación de quienes aún permanecen retenidos dentro del recinto.

Imágenes recabadas muestran la acción constante de los comandos de la Fuerza Pública alrededor del perímetro del Éxito de La Castellana. Avanzan de manera coordinada, atentos a cualquier eventualidad que pueda surgir en una situación tan compleja y volátil. La prioridad, sostienen las autoridades, es rescatar a los rehenes ilesos y evitar que la intervención derive en una tragedia de mayores proporciones.

El suceso ha causado conmoción no solo por el número de afectados, sino también por el despliegue militar que pone en evidencia la gravedad del caso. Este episodio se desarrolla mientras residentes y clientes del sector observan con atención el desarrollo de los acontecimientos, atentos a cualquier comunicado oficial que arrojé luz sobre la pronta resolución de la crisis. Hasta el momento, la información sigue evolucionando y la expectativa en Cartagena permanece alta, mientras las fuerzas del orden perseveran en su objetivo principal: la protección de la vida de quienes continúan en el interior del almacén.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos rehenes han sido liberados en la toma del Éxito de La Castellana en Cartagena?

Según los reportes preliminares disponibles en el texto, nueve rehenes han sido liberados hasta el momento en medio del operativo de las autoridades dentro del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena. La situación sigue en desarrollo y más personas permanecen retenidas, mientras los uniformados continúan sus labores para salvaguardar la vida de los afectados.

¿Cuál es la prioridad de la Fuerza Pública en la toma de rehenes de Cartagena?

De acuerdo con la información suministrada, la prioridad de la Fuerza Pública es lograr la liberación segura de los rehenes y evitar que la intervención concluya en una tragedia. Los uniformados han adoptado posiciones tácticas alrededor del establecimiento, concentrando todos sus esfuerzos en rescatar a quienes aún están retenidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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