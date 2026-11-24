Gustavo Petro no se quedó callado frente a la suspensión de Luz Verónica Estrada y lanzó fuertes cuestionamientos contra la Procuraduría General de la Nación. El expresidente calificó la decisión como una ruptura de la Constitución y aseguró que detrás de la medida habría una intención de debilitar la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.

Sigue a PULZO en Discover

A través de su cuenta de X, el exmandatario cuestionó que una autoridad administrativa pueda apartar de su cargo a una congresista elegida mediante voto popular. Para sustentar su posición, recordó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su caso y en el de la fallecida senadora Piedad Córdoba.

“Lo que ha hecho el procurador frente al caso de la representante por Antioquia Verónica del Pacto Histórico es una flagrante ruptura de la Constitución y un anuncio que las y los demócratas deben detener”, escribió Petro.

Noticia en desarrollo…

Lee También

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.