En el marco de las indagaciones preliminares vigentes entre los señalamientos de Eva Ferrer, funcionarios de la Fiscalía decretaron inspecciones judiciales dentro de varias dependencias estatales, abarcando el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Presidencia de la República.

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Estas diligencias probatorias buscan recopilar elementos materiales suficientes que permitan verificar la veracidad de los señalamientos expuestos por la antigua contratista durante la administración de Gustavo Petro, reveló Semana.

El expediente judicial surgió después de que Eva Ferrer, exasesora del gobierno de Gustavo Petro, denunciara que aviones de la fuerza pública habrían sido empleados por Verónica Alcocer para transportar sustancias ilícitas hacia Venezuela.

En su testimonio, Ferrer sostuvo que distintos relatos describían cómo la entonces primera dama viajaba hacia Venezuela usando aviones asignados a la Presidencia de la República, retornando con maletas cargadas de dólares en efectivo.

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Dichos señalamientos provocaron la apertura inmediata de una averiguación penal por parte del ente investigador colombiano para esclarecer el posible uso irregular de recursos aeronáuticos estatales.

“Cada vez que yo le decía… Mira, no sé quién. Es como… Uf. Dice que la manera de vivir y de gastar de esta gente es obscena. Es de un dinero fácil y rápido. De ellos qué he sabido… que viven de lujo, que pagan facturas…”, declaró Ferrer durante una diligencia testimonial rendida ante el ente acusador.

Avance de las pesquisas en despachos especializados

Como consecuencia directa de aquellas afirmaciones bajo juramento, los investigadores judiciales adoptaron medidas concretas orientadas a rastrear las bitácoras, manifiestos y movimientos operativos de dichas aeronaves oficiales.

“Para aclarar sus inquietudes, les cuento que una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico citó a la exconsejera presidencial Eva Ferrer Galcerán a diligencia de declaración jurada como parte de una indagación que se sigue por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otros”, comunicó la Fiscalía.

Actualmente, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia lideran el conjunto de actuaciones procesales derivadas del testimonio entregado por Eva Ferrer.

Simultáneamente, otras dependencias especializadas del organismo acusador, incluida el área contra el narcotráfico, asumieron líneas específicas de verificación técnica destinadas a comprobar o desvirtuar completamente cada hecho denunciado.

Con estas recaudaciones documentales en marcha, los despachos judiciales buscan establecer si existieron irregularidades en los vuelos oficiales.

¿Qué dijo Eva Ferrer sobre aviones asignados a la Presidencia?

La exconsejera presidencial Eva Ferrer Galcerán declaró ante investigadores judiciales que aeronaves de la fuerza pública asignadas a la Presidencia habrían sido utilizadas irregularmente durante el gobierno de Gustavo Petro.

En su testimonio bajo juramento, Ferrer señaló que la entonces primera dama, Verónica Alcocer, habría empleado dichos aviones institucionales para realizar desplazamientos hacia territorio venezolano transportando presuntamente sustancias ilícitas.

Asimismo, la exfuncionaria aseguró que distintas versiones advertían cómo Alcocer viajaba hacia Venezuela en aeronaves al servicio presidencial y regresaba posteriormente a Colombia transportando maletas cargadas con dólares en efectivo.

Durante la diligencia testimonial, Ferrer cuestionó también el elevado estilo de vida de personas cercanas a ese entorno, describiendo gastos suntuosos financiados aparentemente mediante dinero rápido y fácil.

A raíz de estas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar por presuntos delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otras conductas penales.

El testimonio fue recaudado formalmente por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico dentro del expediente investigativo destinado a verificar la veracidad de los hechos denunciados.

Como parte de las diligencias probatorias, el ente acusador decretó inspecciones judiciales tanto en la Presidencia de la República como en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Estas actuaciones buscan recopilar bitácoras de vuelo, manifiestos de pasajeros y registros operativos oficiales que permitan corroborar o descartar el uso indebido de las aeronaves del Estado colombiano.

Actualmente, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y despachos especializados contra el narcotráfico lideran conjuntamente el análisis documental y testimonial derivado de las graves declaraciones entregadas por Ferrer.

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