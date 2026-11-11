En medio de las controversias en el gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación citó formalmente a Eva Ferrer para rendir declaración jurada dentro de un proceso penal por delitos de narcotráfico, derivado de sus acusaciones contra la exprimera dama Verónica Alcocer.

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La primicia sobre este llamado judicial la entregó el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, alertando sobre el avance de las indagaciones en el ente acusador.

Respecto al llamado procesal, los fiscales manifestaron que la diligencia pretende “recaudar información relevante para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y contribuir al adecuado desarrollo de las actuaciones que actualmente adelanta este despacho”.

Las alertas estallaron tras las declaraciones que Ferrer concedió a la revista Semana, espacio mediático donde lanzó duras imputaciones sobre la presunta utilización de aeronaves del Estado para trasladar estupefacientes y divisas entre Colombia y Venezuela.

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Frente a la controversia pública provocada, el abogado de la declarante, Jhony Batalla Mena, sostuvo que recopilaron registros fotográficos, archivos documentales, cronogramas de reuniones y contactos telefónicos para respaldar cada acusación.

El jurista puntualizó que el acervo probatorio ingresará prioritariamente a los radicados del organismo investigador para garantizar la debida cadena de custodia de las piezas allegadas al despacho.

Ferrer, ciudadana de origen español que integró el comité de campaña de Gustavo Petro y posteriormente ocupó cargos en la administración nacional, ya había comparecido ante la justicia por otros requerimientos.

En aquel primer testimonio, la exservidora pública relató que el ingreso del contratista Euclides Torres a las instalaciones de la Casa de Nariño figuró administrativamente bajo su despacho particular.

Esa comparecencia inicial obedeció puntualmente a una acción legal instaurada por un congresista perteneciente al Centro Democrático, quien solicitó esclarecer filtraciones de audios donde la exasesora mencionaba anomalías institucionales.

Sin embargo, la nueva apertura procesal concentra sus esfuerzos en verificar la veracidad técnica de los testimonios sobre las operaciones aéreas irregulares atribuidas a la cúpula estatal.

Las autoridades judiciales avanzan en la práctica de pruebas testimoniales para esclarecer las responsabilidades penales derivadas de estas revelaciones en el territorio nacional.

¿Qué dijo Eva Ferrer sobre narcotráfico de Verónica Alcocer?

Eva Ferrer formuló graves señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer, vinculándola con presuntas operaciones clandestinas de narcotráfico y transporte irregular de divisas en vuelos oficiales.

Durante una entrevista periodística, la excolaboradora gubernamental denunció el supuesto empleo reiterado de aeronaves del Estado colombiano para movilizar cargamentos de estupefacientes y paquetes de dólares hacia Venezuela.

Ferrer aseguró que coordinadores cercanos al círculo presidencial facilitaban los itinerarios aéreos internacionales para eludir los controles aduaneros habituales en los aeropuertos civiles del país.

Según sus declaraciones, las actividades ilícitas ocurrían amparadas por la investidura protocolaria y el estatus diplomático que rodeaba los desplazamientos de la entonces primera dama de la República.

La testigo manifestó que conserva copias de registros fotográficos, itinerarios precisos, fechas exactas y números telefónicos que corroboran sus afirmaciones sobre estos itinerarios sospechosos entre ambas naciones.

El representante legal de Ferrer, Jhony Batalla Mena, ratificó públicamente la existencia de este material probatorio documental ante los medios informativos en la capital colombiana.

Frente a la gravedad institucional de los testimonios divulgados, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal por conductas conexas al tráfico internacional de estupefacientes.

El ente acusador emitió una citación judicial obligatoria para recibir la declaración jurada de la denunciante y recepcionar todas las evidencias físicas bajo custodia procesal.

La defensa de Verónica Alcocer desestimó tajantemente las sindicaciones, calificándolas como afirmaciones infundadas orientadas a lesionar su buen nombre e integridad personal en Colombia.

El caso judicial continúa en etapa de indagación preliminar mientras los investigadores verifican las bitácoras de vuelo y la veracidad de los testimonios allegados al expediente.

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