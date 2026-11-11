Un nuevo escándalo por presunta contratación ‘a dedo’ e irregularidades administrativas en el remate del gobierno de Gustavo Petro quedó al descubierto en el Ministerio del Deporte, luego de que la nueva jefa de la cartera, Juliana Gutiérrez, confirmara la cancelación de 22 contratos por más de 953 millones de pesos firmados entre el 5 y el 6 de agosto pasados, a tan solo 48 horas de dejar el poder. Ante la gravedad de los hallazgos, la ministra ordenó compulsar copias de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría para que investiguen la posible asignación de personal no requerido.

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Según detalló la ministra Gutiérrez, en al menos 19 de los procesos auditados no existía una justificación clara de necesidad ni sustento técnico suficiente para ampliar la nómina de contratistas, detectándose además funciones duplicadas y asignaciones arbitrarias de personal a dependencias de la entidad que ni siquiera habían solicitado dichos apoyos. Sin embargo, investigaciones de El Tiempo elevaron la cifra a 23 contratos por un valor superior a los 993 millones de pesos, todos tramitados mediante contratación directa por prestación de servicios. Entre las vinculaciones de mayor cuantía figuran las de la abogada María José Mengual Velásquez por 60 millones de pesos, la ingeniera María Fernanda Corrales por 60 millones y el ingeniero Milder José Mengual por 50 millones, contratos dirigidos a la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte (SND) con vigencia hasta diciembre.

Frente a la lluvia de cuestionamientos, la abogada Ketty Arias Ruidíaz, exdirectora encargada de la Dirección de Recursos y Herramientas del SND y firmante de los estudios previos y justificaciones de la mayoría de estos contratos, rompió el silencio en el citado medio para salir al paso a las denuncias de la nueva administración. “Esos contratos de prestación de servicios se elaboraron por la pertinencia de la necesidad. Yo firmo porque en ese momento estaba encargada de la Dirección luego de que la doctora Karol Gómez renunciara. La directora anterior había dejado un oficio manifestando que no daban abasto con la carga laboral por un déficit de personal”, sostuvo Arias al justificar la prisa por avalar las contrataciones a escasas horas del relevo presidencial.

Respecto a las acusaciones de la ministra Gutiérrez sobre la repetición de funciones y posible nómina paralela, la exfuncionaria del petrismo negó cualquier anomalía en el trámite y cuestionó los señalamientos de los organismos de control y del actual Ejecutivo. “Para algunos convenios solidarios era necesario contratar a varias personas para una misma función, como la liquidación. No entiendo por qué tienen que salir a satanizar o a desvirtuar cosas que eran necesarias en ese momento dentro de la entidad”, puntualizó Arias, asegurando que cuenta con el respaldo documental para defender la legalidad de los procesos ante las autoridades competentes

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