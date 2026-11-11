En medio de los anuncios de movilidad, una reconocida agremiación señaló una decisión que aún está en manos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que advirtió podría terminar golpeando el bolsillo de los colombianos al encarecer la operación del transporte de pasajeros y de carga en Colombia.

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La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) alertó sobre el impacto de un eventual arancel del 83 % a las llantas para buses y camiones importadas de China, que incrementaría hasta en un 88,64 % su costo de importación.

La preocupación del sector es que Colombia depende de las importaciones para abastecer este mercado: el 80,73 % de las llantas comercializadas proviene del exterior y ocho de cada diez llantas importadas son de origen chino.

La producción nacional, por su parte, apenas cubre cerca del 5 % de la demanda. Un mayor costo de las llantas se traduciría directamente en mayores costos de operación para los transportadores, con posibles incrementos en las tarifas de los pasajes y los fletes.

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Esto afectaría tanto a los usuarios del transporte intermunicipal como a las empresas que movilizan mercancías en el país. El resultado podría ser menos vehículos en circulación y mayores costos para los colombianos.

La propuesta de imponer estas medidas arancelarias surge de un proceso promovido por la ANDI en representación del fabricante nacional Goodyear, que argumenta presuntas prácticas de dumping en las importaciones de llantas chinas. La solicitud inicial de la ANDI planteó un derecho antidumping del 167,1 % durante 5 años.

Posteriormente, el Ministerio de Comercio del gobierno anterior propuso un arancel del 83 %, en medio de cuestionamientos del sector transportador por la falta de información que evidenciaría el impacto que tendría la medida en el transporte intermunicipal.

Ante este escenario, los transportadores esperan que la nueva administración de la ANDI revise los alcances de esta iniciativa y que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evalúe el impacto económico y operativo de la medida antes de tomar una decisión.

Si bien ADITT advirtió que reconoce la importancia de proteger la industria nacional, agregó que la protección de un fabricante no puede traducirse en mayores costos para los transportadores y millones de colombianos.

¿Qué es la ADITT?

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, identificada en el país bajo la sigla ADITT, agrupa y representa a las empresas del transporte de pasajeros por carretera.

Esta entidad gremial de carácter privado sin ánimo de lucro nació para defender los intereses corporativos de las compañías habilitadas formalmente ante el Ministerio de Transporte de Colombia.

Su radio de acción abarca el diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales, impulsando normativas claras que modernicen las flotas vehiculares y garanticen la sostenibilidad operativa del sector intermunicipal.

La organización lidera mesas de trabajo técnicas con la Superintendencia de Transporte y la Policía Nacional para combatir frontalmente la ilegalidad y la piratería en las carreteras nacionales.

Asimismo, ADITT promueve la renovación tecnológica en las empresas afiliadas mediante la implementación de sistemas inteligentes de monitoreo, telemetría y plataformas digitales seguras para la venta de pasajes.

El gremio capacita permanentemente a conductores y operadores de ruta en protocolos de seguridad vial, enfocándose en la reducción efectiva de la siniestralidad en los corredores viales colombianos.

Durante las temporadas festivas y vacacionales, la asociación articula planes de contingencia con las diferentes terminales de transporte para atender la alta demanda de usuarios en todo el territorio.

La agremiación también canaliza las preocupaciones de los empresarios del transporte terrestre frente a contingencias macroeconómicas como el costo de los combustibles, peajes y repuestos mecánicos importados.

En materia medioambiental, la entidad coordina programas de transición energética para incorporar gradualmente autobuses de bajas emisiones contaminantes en las rutas de media y larga distancia nacional.

ADITT consolida una vocación de servicio orientada a dignificar la movilidad colectiva, integrando regiones apartadas y facilitando la conectividad terrestre cotidiana de millones de viajeros colombianos.

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