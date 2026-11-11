Por: El Espectador

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Este miércoles 11 de noviembre, un juez de control de garantías en Bogotá avaló oficialmente la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación en contra de José Roberto Prieto Uribe, quien se desempeñó como exgerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014. De acuerdo con la información compartida por El Espectador, a Prieto Uribe se le atribuyen los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. La fiscal del caso señaló que estos cargos están ligados a la gestión de recursos para la campaña de Santos en 2014, especialmente por un contrato de un millón de dólares enfocado en estudios y seguimiento de la candidatura, cuyo pago habría sido gestionado por la multinacional Odebrecht a través de Paddington Ventures, filial de la agencia Sancho BBDO, con cuentas en el exterior.

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Prieto Uribe, al ser notificado de los cargos, expresó no entender en qué momento habría incurrido en las conductas señaladas por la Fiscalía. No aceptó los cargos, mientras su defensa insistió en que la acusación carecía de detalles claros sobre el tiempo, modo y lugar de los hechos. Sin embargo, la jueza del caso ratificó que la Fiscalía sí precisó los delitos, el contexto de los hechos y el objetivo de la investigación, remarcando que el análisis probatorio debe hacerse en juicio y no durante la etapa de imputación.

La Fiscalía sostiene que el aporte de Odebrecht no fue reportado ante las autoridades electorales y superó los límites legales de financiación para campañas, permitiendo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobara los informes financieros de la campaña y autorizara el pago de 576 millones de pesos colombianos (COP) por reposición de votos. El informe presentado por Prieto Uribe registró gastos por más de 13.500 millones COP, sin reportar donaciones. La fiscal explicó que el enriquecimiento ilícito es consecuencia del fraude procesal, pues el ingreso injustificado de dineros se dio induciendo en error al CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil gracias a reportes financieros fraudulentos.

En contraste con este proceso, la Fiscalía archivó una investigación distinta relacionada con un contrato de 2015 entre Sancho BBDO y Odebrecht, concluyendo que allí los pagos sí estaban justificados y se prestaron los servicios pactados. No obstante, la investigación por el aporte de un millón de dólares vinculado con la campaña de 2014 sigue adelante y Prieto Uribe deberá enfrentar un juicio penal.

La defensa argumentó falta de claridad en los hechos, afirmando que no se estableció cómo ni cuándo se habría acordado o recibido el supuesto aporte. No obstante, la fiscal explicó que las reuniones clave ocurrieron en enero de 2014 y que la contratación con Paddington Ventures respondía a la necesidad de manejar fondos fuera de Colombia, específicamente en Panamá, lo que, según la Fiscalía, prueba la omisión en el reporte ante el CNE.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué José Roberto Prieto Uribe enfrenta cargos relacionados con la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014?

José Roberto Prieto Uribe enfrenta estos cargos porque, según la Fiscalía, habría gestionado un contrato de un millón de dólares para la campaña presidencial de 2014, ocultando tanto la fuente como el monto del aporte ante las autoridades electorales. Los fiscales argumentan que este dinero, presuntamente suministrado por Odebrecht a través de Paddington Ventures, permitió a la campaña superar los topes legales de financiación y lograr la aprobación de recursos por reposición de votos, incurriendo en posible fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

¿Cuál es el papel de Odebrecht y de Paddington Ventures en la investigación contra Prieto Uribe?

De acuerdo con la Fiscalía, Odebrecht habría entregado recursos para la campaña a través de Paddington Ventures, una filial de la agencia Sancho BBDO con cuentas en el extranjero, en lugar de hacerlo directamente en Colombia. Esta estructura habría permitido que el pago no se reportara ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), omitiendo donaciones y gastos reales en los informes oficiales. La figura de Paddington Ventures resulta central en el proceso, al ser señalada como el vehículo para canalizar los recursos externos hacia la campaña.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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