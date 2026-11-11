Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jhan Carlos Rodríguez Masmela, conocido como alias ‘Chapolo’, pasó de encabezar el cartel de los más buscados en el Tolima a entregarse ante las autoridades junto a cuatro integrantes más de las disidencias de las Farc. Su nombre venía siendo el principal objetivo de las operaciones judiciales y militares en el sur del Tolima y zonas del Huila, donde, según información de la Secretaría de Seguridad del Tolima, lo señalaban de liderar la estructura Ismael Ruiz, parte del Bloque Central Isaías Pardo, bajo órdenes de alias ‘Iván Mordisco’.

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El prontuario de alias ‘Chapolo’ estaba marcado por denuncias de extorsión, amenazas constantes a campesinos y productores agrícolas, así como el control ilegal de las comunidades rurales. Desde hace varios meses, el seguimiento de las autoridades se centró en su actividad criminal. En julio de 2025, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, llegó a ofrecer una recompensa de hasta $100 millones, incrementada posteriormente a $300 millones, como incentivo para obtener información que permitiera su captura, de acuerdo con reportes oficiales. La presión aumentó en febrero de 2026, cuando el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lo declaró objetivo de alto valor regional durante un consejo de seguridad en Ibagué y duplicó la recompensa a $200 millones, estableciendo además un plazo para que las fuerzas estatales intensificaran sus labores en busca de su detención, neutralización o sometimiento.

Además de extorsionar campesinos, cafeteros, comerciantes y ganaderos, las autoridades lo atribuían a mecanismos de control como la presunta carnetización ilegal de pobladores, ataques a la Fuerza Pública con drones armados, actividades relacionadas con la minería ilegal, homicidios y reclutamiento de personas. Según reportes militares, alias ‘Chapolo’ había permanecido unos 14 años en la organización, ocupando roles de dirección en actividades ilícitas en Tolima y Huila. Estos señalamientos, que incluyen delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, hacen parte de investigaciones en curso, sin que exista una condena definitiva al respecto.

El 10 de noviembre de 2026, en el sector Pacarní, Huila, se registró el sometimiento de alias ‘Chapolo’, su compañera sentimental y tres integrantes más de su esquema de seguridad, quienes entregaron armamento, equipo de comunicación, drones y recibos relacionados con presuntos pagos extorsivos. El procedimiento lo coordinaron el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con fuentes oficiales.

La gobernadora Adriana Matiz y el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, celebraron el resultado y subrayaron que es un avance para las comunidades bajo presión de los grupos armados. El presidente Abelardo De La Espriella resaltó que la acción estatal fue decisiva en este caso. El desafío ahora es evitar la reconfiguración del grupo y garantizar seguridad a las comunidades de la región, especialmente en municipios como Ataco, Chaparral, San Antonio y Rioblanco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las autoridades ofrecían una recompensa tan alta por alias ‘Chapolo’?

La recompensa ofrecida por alias ‘Chapolo’ se debía a que las autoridades lo consideraban el principal cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, con presunta responsabilidad en extorsiones sistemáticas, amenazas, homicidios, reclutamiento y control ilegal en varios municipios. Según datos de la gobernación y reportes del Ministerio de Defensa, su captura era fundamental para debilitar la estructura armada que afectaba el sur del Tolima y zonas del Huila.

¿Qué es la estructura Ismael Ruiz y cómo operaba en Tolima y Huila?

La estructura Ismael Ruiz, según información mencionada en el texto, forma parte del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc y estaba bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Esta organización se dedicaba a actividades criminales como extorsión, amenazas, homicidios y control ilegal de las actividades económicas en los territorios del Tolima y Huila, acciones que generaron una intensa presión institucional para acabar con su presencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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