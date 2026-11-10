Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una exsecretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Ataco enfrenta un proceso judicial derivado de presuntas irregularidades en un ambicioso proyecto de construcción de unidades sanitarias rurales. De acuerdo con información revelada por la Fiscalía, la exfuncionaria habría intervenido en la adjudicación de contratos de interventoría, supuestamente con el fin de favorecer a un único proponente, y permitió que las obras continuaran sin la respectiva supervisión técnica, lo que va en contra de los procedimientos establecidos.

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La persona investigada es Adriyojana Lugo Camacho, quien ocupó ese cargo y fue vinculada a hechos relacionados con el contrato 649 de 2019. Este contrato contemplaba la edificación de 1.170 unidades sanitarias distribuidas en 47 veredas del municipio, con una inversión superior a 21.550 millones de pesos provenientes de regalías. Sin embargo, según la investigación, las obras quedaron inconclusas y se detectó un posible detrimento patrimonial que supera los 499 millones de pesos. Estos fondos, de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido desembolsados sin la debida justificación.

El ente acusador señaló que Lugo Camacho habría elaborado los estudios previos de dos contratos de interventoría estableciendo cláusulas que limitarían la participación a un solo proponente. Participó también como miembro del comité evaluador que recomendó adjudicar esos contratos, sumando en total más de 1.061 millones de pesos. Además, la investigación indica que, en su rol como supervisora, permitió la continuidad de las obras sin el acompañamiento técnico requerido por la interventoría.

Otro asunto bajo examen es su posible vinculación con el acta de suspensión contractual firmada en agosto de 2024. Según la Fiscalía, este documento lleva la firma del representante de la interventoría, aunque existirían dudas sobre su presencia en la reunión que dio origen al acta; la situación abre cuestionamientos sobre la autenticidad y transparencia del proceso.

Lugo Camacho se presentó voluntariamente ante la SIJIN de la Policía Nacional en Neiva, Huila, para atender la orden judicial en su contra. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Aunque ella no aceptó los cargos, un juez ordenó medida de aseguramiento domiciliario en su residencia en Neiva. La Fiscalía impugnó esta decisión, mientras sigue en curso la investigación sobre la posible participación de otros funcionarios, un exalcalde y contratistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos que enfrenta la exsecretaria de Planeación e Infraestructura de Ataco?

La Fiscalía imputó a Adriyojana Lugo Camacho los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, todos relacionados con la adjudicación y supervisión de un proyecto de construcción de unidades sanitarias financiado con regalías.

¿Qué implica la medida de aseguramiento domiciliario y por qué fue impuesta en este caso?

La medida de aseguramiento domiciliario restringe la libertad de la exfuncionaria, obligándola a permanecer en su residencia mientras avanza el proceso. Esta determinación fue tomada debido a la gravedad de los hechos investigados y la posible afectación de recursos públicos, aunque la Fiscalía apeló la decisión solicitando medidas más severas.

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