Por: El Espectador

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El ambiente político en Colombia se ha visto agitado por la reciente solicitud que busca restringir de nuevo los movimientos internacionales de Gustavo Petro Urrego. De acuerdo con información de El Espectador, el permiso concedido al expresidente el pasado 12 de agosto para salir del país durante un año podría quedar sin efecto, tras la petición elevada ante el Senado por el senador Germán Rodríguez, miembro de Salvación Nacional. Esta movida tiene como objetivo obligar al exmandatario a permanecer de manera permanente en Colombia y responder ante las autoridades por las situaciones polémicas que lo han rodeado últimamente.

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Según la información citada, el senador Rodríguez manifestó que, el martes 10 de noviembre, presentará ante la plenaria del Senado la solicitud formal de revocatoria, argumentando que "día a día salen nuevas pruebas de corrupción y contratos que lo señalan directamente; varias ya en manos de la justicia". En palabras del senador, si se le sigue permitiendo a Petro salir del país siendo investigado, no se estaría actuando con prudencia desde el Congreso, sino con complicidad frente a las investigaciones en curso.

Dentro de las acciones anunciadas, Germán Rodríguez solicitó también que le sea entregada la minuta detallada de los desplazamientos del expresidente en los últimos meses. Específicamente, pidió información sobre las "fechas de radicación, destinos y periodos informados" de los viajes realizados. Adicionalmente, solicitó que se le notifique si existen otras solicitudes presentadas de revisión, modificación o revocatoria sobre la autorización inicialmente otorgada por el Congreso.

El permiso para que Petro Urrego saliera del país fue aprobado el 12 de agosto en la plenaria del Senado, con un respaldo amplio de 73 votos a favor y 11 en contra. Según la carta enviada por el exmandatario el 10 de agosto al Capitolio, la solicitud respondía a compromisos tanto políticos como académicos y la autorización tendría vigencia de un año. Sin embargo, la cámara alta condicionó la salida a la entrega de información detallada sobre los viajes: debía definir fechas y destinos en cada ocasión en la que saliera del país.

Este proceso, de acuerdo con El Espectador, se suma al tenso ambiente político que ha caracterizado las discusiones en el Congreso y pone en el debate nacional la vigilancia a los permisos concedidos a exfuncionarios y su relación con actuales investigaciones judiciales.

¿Por qué el Senado aprobaría o revocaría permisos de salida del país a expresidentes en Colombia?

El Senado tiene la potestad de otorgar o revocar permisos de salida del país a exmandatarios como Gustavo Petro Urrego porque estos deben responder ante la justicia cuando hay polémicas o investigaciones en curso. Según El Espectador, el permiso fue aprobado bajo condiciones estrictas, pero ante nuevos señalamientos, el Senado puede considerar necesario limitar la movilidad internacional para asegurar la presencia de estos funcionarios ante las autoridades nacionales.

¿Qué implica la revocatoria del permiso para Gustavo Petro Urrego?

Si se revoca el permiso, Gustavo Petro Urrego estaría obligado a permanecer en Colombia de forma permanente durante el periodo que se establezca y no podría cumplir compromisos en el exterior. Como señala El Espectador, esto aseguraría que el exmandatario esté disponible para responder a cualquier requerimiento de las autoridades relacionado con las investigaciones en curso o polémicas recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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