Por: Portal Bogotá

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El Festival Danza en la Ciudad 2026 se convierte en una cita imperdible para quienes disfrutan de la riqueza artística y cultural de Bogotá. En esta edición, el Teatro El Parque, uno de los escenarios emblemáticos de la ciudad, presenta tres funciones gratuitas que permiten al público acercarse a distintas visiones y experiencias de la danza. Entre el 12 y el 16 de noviembre de 2026, la programación invita a los espectadores a recorrer universos creativos que exploran la emoción humana, la identidad, la familia y la tradición, consolidando este evento como un espacio relevante en el calendario cultural de la capital.

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El recorrido inicia el 12 de noviembre a las 6:00 p. m., con "Aurora", una creación del Ensamble de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Según la información oficial del festival, esta obra de danza contemporánea se inspira en la vida y obra de María Mercedes Carranza, escritora y periodista colombiana, estableciendo un diálogo profundo entre la palabra y el movimiento. A través de recuerdos, deseos, temores y frustraciones, la obra aborda temas como la violencia, la empatía y la convivencia con la diferencia, empleando la figura simbólica de la aurora como metáfora de resistencia y esperanza. Se destaca así el legado de libertad y pensamiento crítico de la poeta bogotana.

La segunda función, programada para el 14 de noviembre a las 7:00 p. m., es "Clan", de Pauta Corpórea. De acuerdo con la organización del festival, esta pieza fusiona la danza contemporánea con videomapping y material documental autoetnográfico, profundizando en el análisis de la familia como núcleo de construcción identitaria. Desde microhistorias inspiradas en experiencias familiares, la obra invita a examinar los afectos, las memorias y los patrones que se heredan, abriendo la puerta a la transformación de los vínculos individuales y colectivos.

El ciclo en este teatro culmina el 16 de noviembre a las 3:00 p. m., con "Gala Clásica y Romántica" del Ballet Capital – Compañía Estudio de Cali. Según destaca la programación, esta presentación reúne dos piezas emblemáticas del ballet: ‘La Sílfide y El Escocés’, que transporta al público a los paisajes románticos de Escocia, y ‘Paquita’, una obra que exige técnica y virtuosismo acorde al repertorio ruso-francés. De esta manera, el festival logra un equilibrio entre las propuestas contemporáneas y las raíces clásicas de la danza.

La programación del Festival Danza en la Ciudad 2026, basada en la información del portal oficial de Bogotá, resalta la diversidad y el diálogo entre la memoria, la identidad y la vida colectiva, involucrando tanto a agrupaciones locales como a artistas de distintas trayectorias.

¿Qué actividades incluye el Festival Danza en la Ciudad 2026 en Bogotá?

El Festival Danza en la Ciudad 2026 ofrece más de 30 experiencias artísticas, como obras escénicas, talleres, videodanzas, homenajes y encuentros de creación, permitiendo a los asistentes explorar la multiplicidad del movimiento y la identidad.

¿En qué fechas y horarios serán las funciones gratuitas en el Teatro El Parque durante el festival?

Las funciones gratuitas en el Teatro El Parque están programadas para el 12 de noviembre a las 6:00 p. m. (‘Aurora’), el 14 de noviembre a las 7:00 p. m. (‘Clan’) y el 16 de noviembre a las 3:00 p. m. (‘Gala Clásica y Romántica’), de acuerdo con la programación oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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