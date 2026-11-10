Por: Portal Bogotá

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Una exposición artística, titulada ‘La Divina Forma Humana’, protagoniza la agenda cultural de Bogotá, gracias a la curaduría de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Esta muestra individual del reconocido bajo-barítono colombiano Valeriano Lanchas, quien además de su sólida carrera internacional en la ópera se ha dedicado a las artes plásticas desde la infancia, estará disponible del 12 de noviembre de 2026 al 12 de febrero de 2027 en la Galería Sextante de la capital, según información publicada en el portal bogota.gov.co.

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El eje central de esta exposición son dibujos de gran formato donde se explora a fondo la figura humana, así como la relación entre los recuerdos de la niñez y los límites entre belleza, monstruosidad, locura y cordura. Los trazos desbordados de Lanchas abren un espacio para cuestionar, a través de sus propias vivencias y memorias infantiles, cómo cada uno define lo bello y lo extraño, y cómo estos conceptos quedan arraigados en la memoria individual. Lo resume en sus palabras: “Nadie puede decidir qué recuerdo es hermoso o qué recuerdo es traumático, porque igual hubiera podido ser cualquiera de los dos”.

La inspiración conceptual de la muestra se relaciona con una reflexión nacida en el mundo de la ópera. Según el mismo Lanchas, una anécdota sobre la producción de ‘La Bohème’ en Broadway —donde se priorizó la juventud y la belleza bajo los modelos de Hollywood— contrasta con la producción dirigida por Franco Zeffirelli en el Metropolitan Opera de Nueva York, donde Luciano Pavarotti, entonces un hombre mayor y alejado de los estereotipos físicos convencionales, interpretó al protagonista. Este contraste animó a Lanchas a indagar en quién define los criterios de belleza y cómo dependen del contexto. El título de la muestra tiene su origen en un libro de alquimia y dialoga con la tradición de creadores como Leonardo da Vinci y Diego Velázquez.

La exposición está organizada en tres universos temáticos: “Los locos de Bogotá”, retratos de personajes populares de la ciudad como la Loca Margarita y el Bobo del Tranvía, buscando resaltar su dignidad; “Gigantes y enanas”, con figuras desproporcionadas que sugieren que el tamaño solo existe en comparación; y “Los días limpios”, escenas luminosas de la infancia que reviven recuerdos y vínculos afectivos. Esta es la segunda muestra individual de Lanchas, quien combina aquí su pasión por el canto y el arte visual. La curaduría está a cargo de Christian Padilla, doctor en Historia del Arte, profesor e investigador.

La apertura oficial está programada para el jueves 12 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m., en la Galería Sextante (carrera 14 n.º 75-29), y el 2 de diciembre el artista conversará con el curador sobre las ideas y procesos detrás de la obra. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, es una oportunidad para explorar la diversidad y profundidad de la figura humana a través del dibujo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es la exposición ‘La Divina Forma Humana’ de Valeriano Lanchas en Bogotá?

La exposición estará abierta al público del 12 de noviembre de 2026 al 12 de febrero de 2027 en Galería Sextante, ubicada en la carrera 14 n.º 75-29, en Bogotá. La inauguración será el 12 de noviembre a las 6:00 p. m., de acuerdo con el calendario divulgado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Qué temáticas explora la exposición de Valeriano Lanchas sobre la figura humana?

La muestra abarca tres territorios conceptuales alrededor de la figura humana: retratos de personajes populares de Bogotá, figuras de proporciones extremas para cuestionar los parámetros de tamaño y escenas de infancia asociadas a la memoria afectiva. Cada universo busca abrir preguntas sobre belleza, identidad y la construcción personal de los recuerdos, desde la perspectiva artística de Valeriano Lanchas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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