Por: Noticiero 90 minutos

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Este martes 10 de noviembre se llevará a cabo una jornada de atención médica y psicológica gratuita dirigida a más de 500 personas afectadas por el terremoto ocurrido en agosto en Cali. Según información suministrada por la clínica CIME, el objetivo de esta actividad es ofrecer acompañamiento integral en salud física y emocional a quienes enfrentan secuelas después del desastre. La jornada dará inicio a las 7:00 a. m. y tendrá lugar en la sede de la clínica CIME, en el barrio Tequendama. Para beneficiarse de las valoraciones, las personas interesadas deben agendar una cita y asistir en la fecha establecida.

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De acuerdo con los organizadores, la atención se brindará en un consultorio a cielo abierto, montado sobre la vía pública frente a la clínica, donde participarán más de 50 profesionales de la salud. Los servicios disponibles incluyen medicina general, medicina familiar, cirugías, atención odontológica a través de unidades móviles, ecografías y tratamiento de algología, que corresponde a la especialidad médica dedicada al manejo del dolor, tanto agudo como crónico. Además, se habilitará un punto especial para la atención veterinaria de animales de compañía que también resultaron afectados por el sismo.

Dentro de la programación se contempla la actividad de memoria ‘Siembra de Vida’, en homenaje a las víctimas y damnificados del terremoto. Asimismo, especialistas en salud mental ofrecerán conferencias abiertas dirigidas a fortalecer la resiliencia comunitaria y facilitar herramientas para la gestión del duelo y el manejo de crisis emocionales. Durante la jornada, también se reconocerá la labor de rescatistas, brigadistas y equipos de apoyo que participaron durante las labores de búsqueda, rescate y atención de los heridos tras la emergencia.

Esta campaña surge como una respuesta a la complicada situación dejada por el evento sísmico, el cual provocó el colapso de varias edificaciones, entre ellas el edificio Mirasol, donde cinco personas perdieron la vida bajo los escombros. Desde entonces, se han identificado necesidades puntuales de atención para personas con traumatismos, dolores persistentes, episodios de ansiedad, pánico y casos de tratamientos médicos interrumpidos a raíz del desastre.

La organización de la jornada está liderada por Wilian Angulo, vocalista de Herencia de Timbiquí; Lorena Vargas, propietaria de la IPS CIME; y Marisol Valderrama y Javier Ramírez, propietarios del restaurante La Bohéme. De acuerdo con los testimonios recogidos en la emergencia, estos líderes se conocieron durante las labores de búsqueda en el edificio Mirasol y a partir de su experiencia colectiva decidieron coordinar la consecución de insumos, equipos médicos y profesionales voluntarios para llevar a cabo esta iniciativa solidaria.

Con esta jornada, los organizadores esperan aportar a la descongestión del sistema de salud local, facilitar el acceso a la atención especializada y garantizar apoyo emocional efectivo a quienes más lo necesitan tras el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece la jornada médica y psicológica gratuita en Cali para afectados por el terremoto?

La jornada ofrece medicina general, medicina familiar, cirugías, odontología con unidades móviles, ecografías, atención de algología enfocada en el manejo del dolor, y servicios veterinarios para animales de compañía. Además, contará con apoyo psicológico y conferencias sobre resiliencia y gestión emocional.

¿Quiénes lideran y cómo se coordinó la campaña solidaria para los damnificados del terremoto en Cali?

La campaña es liderada por Wilian Angulo, Lorena Vargas, Marisol Valderrama y Javier Ramírez. Su experiencia conjunta durante las labores de rescate tras el sismo fue clave para unir esfuerzos, reunir recursos, convocar profesionales voluntarios y coordinar la logística de esta atención masiva.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.