Por: Noticiero 90 minutos

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Si usted planea trasladarse en vehículo particular en Cali este martes, es fundamental que verifique el último dígito de la placa de su carro antes de salir. De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, permanece activa la medida de pico y placa, que restringe la circulación de algunos automotores durante la jornada para mejorar el tránsito y disminuir la congestión vehicular en la ciudad. Esta política, que se mantiene vigente, obliga a organizar los desplazamientos según la numeración de la placa.

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Este martes, la restricción aplica para los vehículos particulares cuyas placas finalizan en los números 1 y 2. Quienes posean automóviles con estos dígitos deberán estar atentos, ya que solo podrán movilizarse como excepción en determinados casos, o deberán buscar alternativas de transporte para evitar sanciones. La medida de pico y placa rige desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. de forma continua, es decir, no hay una pausa durante el día. Por ello, los conductores que se vean afectados deben programar sus viajes fuera de este horario o considerar otras opciones de movilidad.

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, existen algunas excepciones en la norma. Motocicletas, vehículos de emergencia, carros oficiales, diplomáticos, consulares, automóviles destinados al transporte de personas con discapacidad, así como híbridos y eléctricos, no están sujetos a esta restricción. Otras categorías podrían ser contempladas por la reglamentación vigente, dependiendo de las disposiciones específicas.

Además, la entidad ofrece diversas alternativas para los conductores que necesiten movilizarse durante el horario de pico y placa. Una de estas es la tasa por congestión, siempre que corresponda de acuerdo con los lineamientos establecidos. Para consultar en detalle las posibles excepciones o alternativas, se recomienda acudir a los canales oficiales dispuestos por la Secretaría de Movilidad.

En otro comunicado publicado en la cuenta oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali en la red social X (antes Twitter), se recuerda que a partir del 1 de julio inicia la nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026. Los primeros días serán de pedagogía, y desde el 6 de julio comenzarán los comparendos para quienes incumplan la norma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las placas que tienen pico y placa en Cali este martes?

Según la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción corresponde a los carros particulares cuyas placas finalizan en 1 y 2. Estos vehículos no pueden circular en la ciudad entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., salvo que se encuentren dentro de las excepciones definidas por las autoridades.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

Tienen excepción del pico y placa en Cali las motocicletas, vehículos de emergencia, autos oficiales, diplomáticos y consulares, automotores para personas con discapacidad, así como los carros híbridos y eléctricos. Otras categorías de excepción pueden estar definidas en la normativa local vigente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.