Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este lunes 9 de noviembre en la vía Cali-Buenaventura dejó varias personas fallecidas y otras heridas. En medio de la emergencia, que obligó al cierre total de este corredor vial, Noticias Caracol dio a conocer la identidad de dos de las víctimas: Luis Felipe Domínguez, quien sería el conductor del bus de servicio público, y Jaime Rodallega Mosquera.

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El siniestro ocurrió a la altura del túnel 6, conocido como El Naranjo, en el kilómetro 55 de la carretera. Allí colisionaron un bus intermunicipal de la empresa Expreso Palmira y un camión tipo niñera, utilizado para transportar vehículos.

La magnitud del impacto quedó registrada en imágenes que circulan desde el lugar de la emergencia. En ellas se observa el bus con buena parte de su estructura destruida, mientras los organismos de socorro y las autoridades adelantan las labores de atención y rescate.

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#HCHInternacionales | Un grave accidente en la vía a Buenaventura se registró en el túnel 6, sector El Naranjo. Una buseta de la empresa Expreso Palmira, una moto y una tractomula tipo niñera están involucradas en el hecho ocurrido en el tramo Loboguerrero-Buenaventura.

Las autoridades informaron preliminarmente que entre cuatro y seis personas habrían muerto en este siniestro ocurrido este 9 de noviembre.

FP — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 9, 2026

🚨 FATAL ACCIDENTE EN LA VÍA BUGA–BUENAVENTURA Un grave accidente de tránsito se registró en el túnel 6, sector El Naranjo (PR 55), sobre la vía que comunica a Buga con Buenaventura, donde una buseta y un camión colisionaron violentamente. https://t.co/F1mI1wnBC1 — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) November 9, 2026

¿Cuántas personas murieron en el accidente de la vía Cali-Buenaventura?

Las primeras informaciones sobre la tragedia han presentado cifras diferentes respecto al número de víctimas. Caracol Radio reportó inicialmente tres personas fallecidas y cuatro heridas, mientras otros reportes posteriores hablaron de un balance mayor. Por eso, se espera que las autoridades entreguen un consolidado oficial que permita establecer cuántas personas perdieron la vida y cuántas resultaron lesionadas.

También se conoció que el bus había salido de la Terminal de Transportes de Buenaventura con seis pasajeros registrados. Sin embargo, existe la posibilidad de que durante el recorrido se hayan subido más personas, por lo que todavía se busca establecer cuántos ocupantes viajaban en el vehículo al momento de la colisión.

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Por ahora, la vía permanece cerrada completamente mientras avanzan los procedimientos de atención, rescate e investigación para determinar las causas del accidente. Las autoridades también trabajan en la identificación de las demás personas que pudieron resultar afectadas por esta tragedia.

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