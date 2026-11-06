Un automóvil terminó incrustado contra la fachada de un supermercado D1 en el norte de Barranquilla, en un accidente que sorprendió a clientes y trabajadores del establecimiento. El choque ocurrió este jueves 5 de noviembre en una sede ubicada en el sector de Alameda del Río y dejó daños materiales, pero ninguna persona lesionada.

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𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐮 𝐚𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐜𝐚𝐛𝐨́ 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐃𝟏 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐚𝐦𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐨 𝐞𝐧 @alcaldiabquilla @PoliciaBquilla @TransitoBaq @TransitoPolicia @d1_tiendas pic.twitter.com/8N0Hijmqrb — HT24Periodismo (@HT24Periodismo) November 5, 2026

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La conductora del vehículo también salió ilesa, pese a que el impacto alcanzó las barreras de protección instaladas frente al almacén. La colisión afectó tanto los elementos de seguridad de la zona de parqueo como parte de la estructura externa del supermercado.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales mostraron cómo quedó el automóvil después del accidente. En las imágenes se observa el vehículo contra las barandas de contención que separan los espacios de estacionamiento de la fachada del establecimiento comercial.

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De acuerdo con las primeras versiones sobre lo ocurrido, la mujer habría perdido el control del carro mientras intentaba hacer una maniobra en el parqueadero. El episodio llamó la atención de quienes estaban cerca del lugar y provocó sorpresa entre las personas que presenciaron las consecuencias del choque.

Una de las hipótesis que circula apunta a que la conductora habría confundido los pedales o cometido un error al manipular la caja de cambios. Según esa versión, después de hacer sus compras habría intentado sacar el automóvil del estacionamiento, pero terminó acelerando hacia las barreras en lugar de retroceder.

Sin embargo, esa explicación no ha sido confirmada oficialmente y todavía no se conocen las causas exactas del accidente. Por ahora, lo establecido es que el choque dejó daños en el vehículo y en la estructura exterior del D1, sin víctimas ni personas heridas.

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