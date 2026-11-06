Por: Blu Radio

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Autoridades de movilidad y organismos de salud atienden en la madrugada de este 6 de noviembre un accidente vial con varios heridos registrado en el oriente de Medellín.

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Los hechos se registraron sobre el kilómetro 7 de la avenida Las Palmas a la altura de la Colegiatura donde un bus de servicio público que transitaba en sentido oriente-occidente, hacia la capital antioqueña, salió de su calzada y terminó volcado sobre el corredor de ascenso.

(Lea también: [Video] Fuerte accidente de bus intermunicipal causó monumental trancón cerca de Bogotá; hay paso restringido)

Durante su trayectoria el vehículo de transporte de la empresa Trans Unidos embistió a un motociclista y, según reportes preliminares, al menos 14 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por lo que fue remitida a un centro asistencial.

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A la espera de un parte consolidado sobre las afectaciones del siniestro, las autoridades investigan sus causas y si podrían responder a fallas mecánicas o humanas.

#Atención Al menos 14 personas resultaron heridas, uno de gravedad luego de un aparatoso accidente que ocurrió en la vía Las Palmas, que comunica a #Medellín con el Oriente de #Antioquia, tras el volcamiento de un bus de servicio público y arrollar a un motociclista. #MañanasBlu https://t.co/4zA7WIpdfH — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 6, 2026

Mientras avanza la atención de la emergencia la calzada de ascenso permanece con cierre total, mientras que la de descenso con paso controlado. La situación no afecta la conexión con el Túnel de Oriente y el aeropuerto José María Córdova.

Como vías alternas las autoridades recomiendan tomar el Alto del Escobero en Envigado o desde el norte la autopista Medellín – Bogotá.

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