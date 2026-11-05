Una posible falla en el sistema de frenos sería la causa del accidente que sufrió un bus de la funeraria Capillas de la Fe en la vía Mosquera-La Mesa, en Cundinamarca, según El Tiempo. El vehículo terminó volcado lateralmente y dejó seis personas heridas, entre ellas un niño de 11 años y una adulta mayor de 81.

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El siniestro ocurrió sobre las 9:20 de la mañana de este jueves 5 de noviembre, en el kilómetro 98+650, en jurisdicción de Bojacá. Según el reporte conocido por el medio mencionado, el automotor, de placas IXN435, se desplazaba en sentido Mosquera-La Mesa y tenía como destino el municipio de Girardot.

La hipótesis preliminar de las autoridades señala que el bus habría presentado daños en el mecanismo de frenado mientras recorría ese corredor vial. La situación habría complicado el control del vehículo cuando el conductor llegó a una curva, momento en el que salió de la carretera y terminó volcado sobre uno de sus costados.

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El bus, de color azul y perteneciente a Capillas de la Fe, transportaba a seis ocupantes, además del conductor, identificado como José Armando Rojas, de 42 años. También llevaba un féretro con los restos de Israel Malagón Wilches, cuyo traslado tenía como destino Girardot.

Como consecuencia del volcamiento, seis personas resultaron lesionadas. Entre ellas se encuentran un menor de 11 años y una mujer de 81 años. El conductor, por su parte, salió ileso, de acuerdo con la información entregada por las fuentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca.

Por ahora, la falla en los frenos es la hipótesis inicial sobre lo ocurrido y deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes. Las autoridades tendrán que determinar las condiciones mecánicas del bus y las circunstancias exactas en las que perdió el control antes de salirse de la vía.

#Cundinamarca | Un bus de la funeraria Capillas de la Fe se volcó en la vía Mosquera – La Mesa, dejando a seis personas heridas, entre ellos un menor de edad y una adulta mayor. La vía se encuentra cerrada en un carril. Vía: @Nia_Maldonadoohttps://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/weK9w51oct — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

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