Un sismo de magnitud 3.1 se registró este jueves 5 de noviembre de 2026 en el departamento del Huila, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Tesalia y ocurrió a las 10:33 de la mañana, hora local.

De acuerdo con la información oficial, el evento tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Esta característica permite identificar que el movimiento se originó a poca distancia de la superficie terrestre.

El reporte del SGC señala que el temblor fue localizado en las coordenadas 2.62° de latitud y -75.66° de longitud.

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Para establecer sus características, el organismo contó con información de 34 estaciones de monitoreo y clasificó el registro con estatus manual.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Íquira, ubicado a 4 kilómetros; Yaguará, a 17 kilómetros, y Teruel, también a 17 kilómetros, todos en el departamento del Huila.

El movimiento ocurrió a las 3:33 de la tarde en horario UTC. El informe técnico también reportó un RMS de 0,6 segundos y un GAP de 54 grados, parámetros utilizados para evaluar la calidad de la localización del evento sísmico.

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